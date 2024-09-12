Netflix, iOS 16 desteğini kaldırıyor: İşte etkilenecek iPhone modelleri!

12 Eylül 2024 16:43 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:44

Netflix, iOS 16 ve iPadOS 16 desteğini keserek kullanıcıların iOS 17 ve üzeri sürümlere geçmesini zorunlu hale getirdi. Bu kararla birlikte 3 tane iPhone, 2 tane de iPad modelinde artık Netflix izlenemeyecek. Peki Netflix'in yeni kararı hangi cihazları etkileyecek?

Netflix, hem masaüstü hem de mobil cihazlar için sunduğu uygulama ve hizmetlerle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Ancak teknoloji hızla ilerlerken, yazılım güncellemeleri ve cihaz desteği de bu değişime ayak uydurmak zorunda kalıyor. Netflix desteklemeyen cihazlar listesi, yeni iPhone ve iPad modellerinin eklenmesi ile büyüdü.

NETFLIX, IOS 16 VE IPADOS 16 DESTEĞİNİ KESTİ

Netflix uygulamasının iOS 16 ve iPadOS 16 desteğini yakında bitireceği açıklandı. Kullanıcıların artık iOS 17 ve üzeri ya da iPadOS 17 ve üzeri bir sürüm kullanmaları gerekecek. Bu değişiklik, özellikle eski model Apple cihazlarına sahip kullanıcıları doğrudan etkileyecek. Değişiklikten etkilenecek cihazlar:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPad Pro (1. nesil)

iPad (5. nesil)

Bu cihaz sahipleri, Netflix uygulamalarını mevcut haliyle kullanmaya devam edebilecek ancak bundan sonra hiçbir yeni özellik veya hata düzeltmesi almayacak. Eski modellerin sahipleri, Netflix'e tarayıcı üzerinden erişim sağlayabilecek olsa da kullanıcılar, uygulama deneyiminin yerini tutmayacağını düşünüyor.

NETFLIX DESTEKLEYEN CİHAZLAR HANGİLERİ

Netflix, internet sitesinde belirttiğine göre internete bağlanan, Netflix uygulamasını sunan ve bir akıllı TV, telefon, tablet, medya oynatıcı veya oyun konsolunda kullanılabiliyor. Ya da bir bilgisayar kullanarak netflix.com adresinden de izlenebiliyor.

NETFLIX TÜRKİYE ÜYELİK ÜCRETLERİ

Netflix Türkiye pazarında son olarak fiyat zammı kararı ile gündeme gelmişti. Yüzde 30'luk zam sonrası Netflix üyelik ücreti 2024 yılı için şu şekilde oldu: