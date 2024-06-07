Netflix, son yılların en büyük tasarım değişikliğini yaptı

07 Haziran 2024 10:33 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 10:34

Dijital yayın platformu Netflix, TV uygulamasının yeni tasarımını test etmek amacıyla bir beta programı başlattığını duyurdu. Dünya genelinde seçilmiş bir grup Netflix abonesi, yeni tasarımı deneme fırsatı buldu.

Yeni tasarım, kullanıcılara daha basit bir ana ekran navigasyonu, kişiselleştirilmiş öneriler ve başlık bilgileri sunacak. Ana menü, ekranın sol tarafından üst kısmına taşındı. Seçenekler; Ana Sayfa, Diziler, Filmler ve Benim Netflix'im olmak üzere dört ana başlıkta bulunuyor.

"BENİM NETFLIX'İM" ÖZELLİĞİ TV'YE GELDİ

Netflix, geçtiğimiz sene Android ve iOS cihazlarında sunduğu "Benim Netflix'im" özelliğini artık TV uygulamasında da kullanılabilir hale getirdi. Bu özellik kullanıcıların indirdiği içerikleri, beğendiği diziler ve filmler ile "Benim Listem" bölümünü tek bir merkezde topladı.

Netflix, bu beta test programı ile kullanıcılarından geri bildirimler toplayarak TV uygulamasının tasarımını daha da geliştirmeyi amaçladığını açıklarken, yeni tasarımın tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair herhangi bir bilgi vermedi.