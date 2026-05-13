Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaleti, çocukların ve yetişkinlerin verilerini izinsiz topladığı gerekçesiyle Netflix'e dava açtı. Popüler yayın platformu, insanları ekrana bağlamak amacıyla bağımlılık yapıcı tasarımlar kullanmakla suçlanıyor.

HABERİN ÖZETİ Netflix'in bağımlılık yapan algoritması mahkemelik oldu: "İzledikçe tuzağa düşüyorsunuz" Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaleti, çocukların ve yetişkinlerin verilerini izinsiz topladığı ve bağımlılık yapıcı tasarımlar kullandığı gerekçesiyle Netflix'e dava açtı. Teksas Başsavcısı Ken Paxton, Netflix'i vatandaşlara yönelik bir tür casusluk faaliyeti yürütmekle itham etti. Savcılık, şirketin milyarlarca kullanıcı hareketini kaydedip paraya dönüştürdüğünü ve insanları ekranda tutmak için otomatik oynatma gibi sürükleyici özellikler kullandığını iddia etti. Eyalet yetkilileri, Netflix'in 2022'den itibaren özellikle çocuklardan ve ailelerden elde ettiği verileri ticari veri simsarlarıyla paylaşarak gelir elde ettiğini öne sürdü. Teksas Başsavcılığı, mahkemeden toplanan verilerin silinmesini, hedefli reklamcılığın durdurulmasını ve çocuk profillerinde otomatik oynatmanın devre dışı bırakılmasını talep etti. Netflix ise iddiaları reddederek, üyelerin gizliliğine önem verdiklerini ve tüm yasalara uyduklarını belirtti.

Teksas Başsavcısı Ken Paxton, platformu vatandaşlara yönelik bir tür casusluk faaliyeti yürütmekle itham etti. Başsavcılık ofisi tarafından hazırlanan dosyada, şirketin milyarlarca kullanıcı hareketini kaydedip paraya dönüştürdüğü öne sürüldü. Dosyada yer alan "Siz Netflix'i izlerken, Netflix de sizi izliyor" ifadesi ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

NETFLİX İDDİALARI KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

Suçlamaların ardından BBC'ye konuşan bir Netflix sözcüsü, davanın asılsız bilgilere dayandığını belirtti. Şirket yetkilisi, üyelerin gizliliğine büyük önem verdiklerini ve faaliyet gösterdikleri her yerde yasalara tam uyum sağladıklarını dile getirdi.

"EKRANA BAĞLAMAK İÇİN ÖZEL TASARIMLAR KULLANILIYOR"

Dava dosyasında, platformun eski patronu Reed Hastings'in geçmiş yıllarda kullanıcı verilerini satmayacakları yönündeki sözlerine atıfta bulunuldu. Ancak savcılık, platformun insanları sitede tutmak adına otomatik oynatma gibi sürükleyici ve bağımlılık yapıcı özellikler devreye soktuğunu savunuyor.

Kullanıcıların hangi içeriklere tıkladığı, ekranda ne kadar süre kaldığı gibi milyarlarca teknik verinin sistem tarafından saniye saniye işlendiği belirtildi. Eyalet yetkililerine göre şirket, 2022'den itibaren özellikle çocuklardan ve ailelerden elde ettiği devasa verileri ticari veri simsarlarıyla paylaşarak milyarlarca dolar gelir elde etmeye başladı.

OTOMATİK OYNATMA ÖZELLİĞİNİN KAPATILMASI İSTENİYOR

Teksas Başsavcılığı, şirketin yanıltıcı ticari uygulamaları yasaklayan eyalet kanunlarını ihlal ettiğine inanıyor. Mahkemeden, Teksaslı kullanıcılardan toplanan tüm verilerin silinmesi ve hedefli reklamcılık faaliyetlerinin durdurulması talep edildi. Ayrıca çocuk profillerinde otomatik oynatma özelliğinin varsayılan olarak devre dışı bırakılması istenen cezai yaptırımlar arasında yer alıyor.