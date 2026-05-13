Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Netflix'in bağımlılık yapan algoritması mahkemelik oldu: "İzledikçe tuzağa düşüyorsunuz"

Teksas eyaleti, kullanıcıların ve özellikle çocukların verilerini izinsiz toplayıp ticari amaçlarla kullandığı iddia edilen Netflix'e dava açtı. Savcılık, yayın devinin aboneleri ekranda tutmak amacıyla kasıtlı olarak bağımlılık yapıcı tasarımlar ve otomatik oynatma sistemleri geliştirdiğini savunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 09:40

Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaleti, çocukların ve yetişkinlerin verilerini izinsiz topladığı gerekçesiyle Netflix'e dava açtı. Popüler yayın platformu, insanları ekrana bağlamak amacıyla bağımlılık yapıcı tasarımlar kullanmakla suçlanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Netflix'in bağımlılık yapan algoritması mahkemelik oldu: "İzledikçe tuzağa düşüyorsunuz"

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaleti, çocukların ve yetişkinlerin verilerini izinsiz topladığı ve bağımlılık yapıcı tasarımlar kullandığı gerekçesiyle Netflix'e dava açtı.
Teksas Başsavcısı Ken Paxton, Netflix'i vatandaşlara yönelik bir tür casusluk faaliyeti yürütmekle itham etti.
Savcılık, şirketin milyarlarca kullanıcı hareketini kaydedip paraya dönüştürdüğünü ve insanları ekranda tutmak için otomatik oynatma gibi sürükleyici özellikler kullandığını iddia etti.
Eyalet yetkilileri, Netflix'in 2022'den itibaren özellikle çocuklardan ve ailelerden elde ettiği verileri ticari veri simsarlarıyla paylaşarak gelir elde ettiğini öne sürdü.
Teksas Başsavcılığı, mahkemeden toplanan verilerin silinmesini, hedefli reklamcılığın durdurulmasını ve çocuk profillerinde otomatik oynatmanın devre dışı bırakılmasını talep etti.
Netflix ise iddiaları reddederek, üyelerin gizliliğine önem verdiklerini ve tüm yasalara uyduklarını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Teksas Başsavcısı Ken Paxton, platformu vatandaşlara yönelik bir tür casusluk faaliyeti yürütmekle itham etti. Başsavcılık ofisi tarafından hazırlanan dosyada, şirketin milyarlarca kullanıcı hareketini kaydedip paraya dönüştürdüğü öne sürüldü. Dosyada yer alan "Siz Netflix'i izlerken, Netflix de sizi izliyor" ifadesi ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Netflix'in bağımlılık yapan algoritması mahkemelik oldu: "İzledikçe tuzağa düşüyorsunuz"

NETFLİX İDDİALARI KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

Suçlamaların ardından BBC'ye konuşan bir Netflix sözcüsü, davanın asılsız bilgilere dayandığını belirtti. Şirket yetkilisi, üyelerin gizliliğine büyük önem verdiklerini ve faaliyet gösterdikleri her yerde yasalara tam uyum sağladıklarını dile getirdi.

"EKRANA BAĞLAMAK İÇİN ÖZEL TASARIMLAR KULLANILIYOR"

Dava dosyasında, platformun eski patronu Reed Hastings'in geçmiş yıllarda kullanıcı verilerini satmayacakları yönündeki sözlerine atıfta bulunuldu. Ancak savcılık, platformun insanları sitede tutmak adına otomatik oynatma gibi sürükleyici ve bağımlılık yapıcı özellikler devreye soktuğunu savunuyor.

Kullanıcıların hangi içeriklere tıkladığı, ekranda ne kadar süre kaldığı gibi milyarlarca teknik verinin sistem tarafından saniye saniye işlendiği belirtildi. Eyalet yetkililerine göre şirket, 2022'den itibaren özellikle çocuklardan ve ailelerden elde ettiği devasa verileri ticari veri simsarlarıyla paylaşarak milyarlarca dolar gelir elde etmeye başladı.

Netflix'in bağımlılık yapan algoritması mahkemelik oldu: "İzledikçe tuzağa düşüyorsunuz"

OTOMATİK OYNATMA ÖZELLİĞİNİN KAPATILMASI İSTENİYOR

Teksas Başsavcılığı, şirketin yanıltıcı ticari uygulamaları yasaklayan eyalet kanunlarını ihlal ettiğine inanıyor. Mahkemeden, Teksaslı kullanıcılardan toplanan tüm verilerin silinmesi ve hedefli reklamcılık faaliyetlerinin durdurulması talep edildi. Ayrıca çocuk profillerinde otomatik oynatma özelliğinin varsayılan olarak devre dışı bırakılması istenen cezai yaptırımlar arasında yer alıyor.

Netflix'in bağımlılık yapan algoritması mahkemelik oldu: "İzledikçe tuzağa düşüyorsunuz"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TikTok da premiuma geçiyor: Fiyatı belli oldu
Netflix Türkiye’de genç oyuncu arıyor! Netflix hangi projeye neden Türk oyuncu arıyor?
ETİKETLER
#Veri Gizliliği
#teksas
#Netflix Dava
#Ken Paxton
#Bağımlılık Yapıcı Tasarım
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.