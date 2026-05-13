Netflix'in bağımlılık yapan algoritması mahkemelik oldu: "İzledikçe tuzağa düşüyorsunuz"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaleti, çocukların ve yetişkinlerin verilerini izinsiz topladığı gerekçesiyle Netflix'e dava açtı. Popüler yayın platformu, insanları ekrana bağlamak amacıyla bağımlılık yapıcı tasarımlar kullanmakla suçlanıyor.
Teksas Başsavcısı Ken Paxton, platformu vatandaşlara yönelik bir tür casusluk faaliyeti yürütmekle itham etti. Başsavcılık ofisi tarafından hazırlanan dosyada, şirketin milyarlarca kullanıcı hareketini kaydedip paraya dönüştürdüğü öne sürüldü. Dosyada yer alan "Siz Netflix'i izlerken, Netflix de sizi izliyor" ifadesi ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
Suçlamaların ardından BBC'ye konuşan bir Netflix sözcüsü, davanın asılsız bilgilere dayandığını belirtti. Şirket yetkilisi, üyelerin gizliliğine büyük önem verdiklerini ve faaliyet gösterdikleri her yerde yasalara tam uyum sağladıklarını dile getirdi.
Dava dosyasında, platformun eski patronu Reed Hastings'in geçmiş yıllarda kullanıcı verilerini satmayacakları yönündeki sözlerine atıfta bulunuldu. Ancak savcılık, platformun insanları sitede tutmak adına otomatik oynatma gibi sürükleyici ve bağımlılık yapıcı özellikler devreye soktuğunu savunuyor.
Kullanıcıların hangi içeriklere tıkladığı, ekranda ne kadar süre kaldığı gibi milyarlarca teknik verinin sistem tarafından saniye saniye işlendiği belirtildi. Eyalet yetkililerine göre şirket, 2022'den itibaren özellikle çocuklardan ve ailelerden elde ettiği devasa verileri ticari veri simsarlarıyla paylaşarak milyarlarca dolar gelir elde etmeye başladı.
Teksas Başsavcılığı, şirketin yanıltıcı ticari uygulamaları yasaklayan eyalet kanunlarını ihlal ettiğine inanıyor. Mahkemeden, Teksaslı kullanıcılardan toplanan tüm verilerin silinmesi ve hedefli reklamcılık faaliyetlerinin durdurulması talep edildi. Ayrıca çocuk profillerinde otomatik oynatma özelliğinin varsayılan olarak devre dışı bırakılması istenen cezai yaptırımlar arasında yer alıyor.