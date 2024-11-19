Netflix'ten beklenmedik karar: İsmini değiştirdi

19 Kasım 2024 12:15 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 12:15

Dijital yayın platformu Netflix, Mike Tyson vs Jake Paul arasındaki boks maçının dünya genelinde 60 milyon hane tarafından izlenmesiyle büyük bir başarı yakalamıştı. Şirket şimdi de Özel Plan paketinin ismini değiştirme kararıyla ses getirdi.

Mike Tyson​ vs Jake Paul​ boks maçı ile şu sıralar gündemde olan Netflix​, Türkiye pazarında "Özel Plan" paketinin ismini değiştirme kararı aldı. Paketin özellikleri ve sahip olduğu görüntü kalitesi gibi kullanıcısına sunduğu hizmetler ise aynı kalırken, fiyatta da herhangi bir değişiklik yapılmadı.

"ÖZEL PLAN" ARTIK "PREMİUM" OLDU

Dijital yayın platformu Netflix, abonelere gönderilen bir e-posta ile 299,99 TL fiyat etiketine sahip olan ve 4K Ultra HD çözünürlükte içerik izleme imkanı sunan "Özel Plan" paketinin adını "Premium" olarak değiştirdiğini duyurdu.

DEĞİŞİKLİK SADECE İSİMLE SINIRLI

Netflix'in e-postasında şu ifadelere yer verildi: "Özel olan Netflix planınızın adını Premium olarak güncelliyoruz." Ancak yapılan bu güncellemenin paket özelliklerinde ya da fiyatında herhangi bir değişikliğe yol açmadığı belirtildi. Yani halen altı cihazdan eş zamanlı olarak 4K Ultra HD içerik izleyebilecek ve sınırsız bir içerik kütüphanesine erişim sağlayabileceksiniz.

Tamindir'in aktardığına göre YouTube, Spotify ve daha pek çok platformun kullandığı "Premium" ifadesi yüksek kalite, özel avantajlar, üst düzey hizmet gibi anlamlara geliyor. Bu nedenle markalar sık sık bu ifadeye yer veriyor. Netflix'in de "Özel Plan" yerine Premium Plan sunarak kullanıcılarını yönlendireceği ve üç paketten en pahalısını öne çıkaracağı tahmin ediliyor.

NETFLİX AYLIK ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Netflix üyelik ücretleri Kasım 2024 itibarıyla şu şekilde: