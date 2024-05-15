Netflix'ten hayal kırıklığına uğratan karar! Dizi ve film indirmek kısıtlanıyor

15 May 2024 13:18 - Güncelleme : 15 May 2024 13:18

Dijital yayın devi Netflix, internet bağlantısına sahip olmadığınız zamanlarda dizi ve film izlemeye devam edebilmenizi sağlayan 'içerik indirme' özelliğine kısıtlama getirdi.

NETFLIX PC'DE 'İNDİRME' DEVRİ BİTİYOR

Netflix'in yeni Windows güncellemesiyle birlikte artık bilgisayara dizi ve film indirmek mümkün olmayacak. Halihazırda bütün Windows kullanıcılarına sunulan bu özellik, kullanıcılara gönderilen notta da belirtildiği üzere Netflix'in yeni PC uygulamasında desteklenmeyecek.

Şu anda Windows için Netflix uygulaması çevrim dışı izlemeyi destekliyor. Kullanıcıları, dizileri, filmleri, belgeselleri ve diğer içerikleri indirebiliyor ve internet olmadığında izleyebiliyor. İndirilen yapımların video çözünürlüğü 1080P'ye kadar çıkıyor.

Bununla birlikte Netflix'in web sitesinden indirme işlemi yapılamıyor. Bu da dijital yayın platformunun yakında çıkacak yeni uygulamasının, web tabanlı bir sürüm olabileceğini (Netflix doğrulamamış olsa da) gösteriyor.

Microsoft Store için otomatik uygulama güncellemelerini etkinleştirdiyseniz, yeni Netflix uygulamasını kullanıma sunulduğunda alacaksınız. Aksi halde şirket, Windows'ta Netflix uygulamasını kullanmaya devam etmek için sizi yeni sürüme güncellemeye teşvik edecek.

Öte yandan güncellenmiş Netflix uygulaması; canlı etkinliklere erişim, reklam destekli paketlerle uyumluluk ve yayın kalitesinde artış gibi özellikleri kullanıcılara sunacak.