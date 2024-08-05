Neuralink çipi bir insana daha takıldı! İlk sonuçları Elon Musk açıkladı

05 Ağustos 2024 16:02 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 16:02

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Elon Musk'ın Neuralink şirketi, felçli bireylere düşünce yoluyla cihazları kontrol etme yeteneği kazandırmayı hedefleyen beyin çipini ikinci bir hastaya başarıyla yerleştirdiğini açıkladı.

Neuralink'in geliştirdiği çip, insan saçının genişliğinden daha ince olan 64 esnek uç veya "iplik" boyunca dağıtılan 1,024 elektrot aracılığıyla beyin aktivitesini kaydediyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, Lex Fridman'ın podcast'inde verdiği demeçte, dalış kazasında felç olan ikinci hastaya yapılan implant denemesinin başarılı geçtiğini duyurdu. Musk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İKİNCİ NEURALINK ÇİPİ OLUMLU SONUÇLAR VERDİ"

"Uğursuzluk getirmek istemem ama ikinci implantla her şeyin son derece iyi gittiği görünüyor. Çok fazla sinyal var, çok sayıda elektrot var. Çok iyi çalışıyor."

Neuralink'in ilk hastası Noland Arbaugh, 29 yaşında ve bir dalış kazası sonrası tetraplejik kalmıştı. Musk, Arbaugh'un Mario Kart ve Civilization VI gibi video oyunlarını oynayabildiğini belirtti.

Arbaugh, implant sonrası yaptığı açıklamada, çipin kendisine "dünyayla, arkadaşlarıyla ve ailesiyle yeniden bağlantı kurma imkanı sağladığını ifade etti. "Bana günün ve gecenin her saatinde aileme ihtiyaç duymadan kendi başıma bir şeyler yapabilme yeteneğini kazandırdı." dedi.

Ancak birkaç gün sonra, Arbaugh'un beynine yerleştirilen 64 iplikten bazılarının bağlantısını kaybettiği ve Neuralink'in, çipi çıkarma seçeneğini değerlendirdiği öğrenildi. Neuralink, çipin kanallarının yalnızca yüzde 15'inin şu anda kullanımda olduğunu, ancak hastanın hâlâ video izleyebildiğini, okuyabildiğini ve diğer görevleri yerine getirebildiğini belirtti.

Musk, Neuralink'in implantlarıyla insanların "insan zekası ve dijital zeka arasında daha yakın bir ortak yaşam" oluşturarak yapay zekanın riskini azaltmayı öngördüğünü söyledi ve temel fikrin "insanlara süper güçler vermek" olduğunu ekledi.

Neuralink kurucusu ayrıca şirketin geçmişte karşılaşılan sorunları hafifletmek için çipin tasarımında değişiklikler yapmayı umduğunu bildirdi. Bunlar arasında cihazın elektrotlarının beyin dokusundan geri çekilmesini önlemenin ve dişleri beynin kıvrımlarına daha doğru bir şekilde yerleştirmenin yolları yer alıyor.