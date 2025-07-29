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 | Ömer Faruk Dogan

NEXT rüzgarı Türkiye'yi sardı: 500 bininci kullanıcıya özel ödül verilecek

Yerli sosyal medya platformu NEXT Sosyal, "Tarihi anın parçası olun" çağrısıyla 500 bininci kullanıcıya sürpriz bir hediye verileceğini duyurdu.

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NEXT rüzgarı Türkiye'yi sardı: 500 bininci kullanıcıya özel ödül verilecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 16:37

Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu NEXT Sosyal, kullanıcı sayısında önemli bir eşiğe yaklaşırken dikkat çekici bir duyuru gerçekleştirdi. Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 500 bininci kullanıcıya özel bir hediye verilecek.

"TARİHİ ANIN PARÇASI OLUN"

Paylaşımda, "NEXT ailemiz büyümeye devam ediyor. 500 bininci üyemize özel bir hediye veriyoruz. Siz de bu tarihi anın parçası olun. NEXT'e katılın ve arkadaşlarınızı da davet edin. Hemen katıl, sürprizi yakala!" ifadeleri kullanıldı.

NEXT rüzgarı Türkiye'yi sardı: 500 bininci kullanıcıya özel ödül verilecek

EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMA OLMUŞTU

Yerli sosyal platform NEXT Teknofest Sosyal, "sosyal ağ" kategorisindeki ücretsiz uygulamalar listesinde son dönemde en çok indirilen uygulamalardan oldu.

Haber, , yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.

NEXT rüzgarı Türkiye'yi sardı: 500 bininci kullanıcıya özel ödül verilecek

NEXT MESAJLAŞMA UYGULAMASI DA ÇIKTI

NEXT Teknofest Sosyal uygulamasına ek olarak; uçtan uca şifreleme ile mesajları koruyan ve grup sohbetleri gibi özellikleri de destekleyen NEXT Mesajlaşma uygulaması App Store ve Google Play Store mağazalarında indirmeye açıldı.

Uygulamanın temel özellikleri şu şekilde:

  • Uçtan uca şifreleme ile güvenli mesajlaşma
  • Binlerce kişiye hızlıca ulaşım
  • Kullanıcı dostu arayüz
  • Grup sohbetleri
  • Birlikte çalışabilir ve merkeziyetsiz yapı
  • Platformlar arası destek sayesinde her yerde kesintisiz iletişim
NEXT rüzgarı Türkiye'yi sardı: 500 bininci kullanıcıya özel ödül verilecek

iPhone kullanıyorsanız App Store, Android telefon kullanıyorsanız Google Play Store'u açıp arama kısmına "Next" yazarak yerli WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamasını cihazınıza yükleyebilirsiniz.

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ETİKETLER
#Teknoloji
#Next Sosyal
#Türkiye Yerli Sosyal Medya
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#T3 Ai
#Teknoloji
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