NEXT rüzgarı Türkiye'yi sardı: 500 bininci kullanıcıya özel ödül verilecek

Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu NEXT Sosyal, kullanıcı sayısında önemli bir eşiğe yaklaşırken dikkat çekici bir duyuru gerçekleştirdi. Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 500 bininci kullanıcıya özel bir hediye verilecek.

"TARİHİ ANIN PARÇASI OLUN"

Paylaşımda, "NEXT ailemiz büyümeye devam ediyor. 500 bininci üyemize özel bir hediye veriyoruz. Siz de bu tarihi anın parçası olun. NEXT'e katılın ve arkadaşlarınızı da davet edin. Hemen katıl, sürprizi yakala!" ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMA OLMUŞTU

Yerli sosyal platform NEXT Teknofest Sosyal, "sosyal ağ" kategorisindeki ücretsiz uygulamalar listesinde son dönemde en çok indirilen uygulamalardan oldu.

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.

NEXT MESAJLAŞMA UYGULAMASI DA ÇIKTI

NEXT Teknofest Sosyal uygulamasına ek olarak; uçtan uca şifreleme ile mesajları koruyan ve grup sohbetleri gibi özellikleri de destekleyen NEXT Mesajlaşma uygulaması App Store ve Google Play Store mağazalarında indirmeye açıldı.

Uygulamanın temel özellikleri şu şekilde:

Uçtan uca şifreleme ile güvenli mesajlaşma

Binlerce kişiye hızlıca ulaşım

Kullanıcı dostu arayüz

Grup sohbetleri

Birlikte çalışabilir ve merkeziyetsiz yapı

Platformlar arası destek sayesinde her yerde kesintisiz iletişim

iPhone kullanıyorsanız App Store, Android telefon kullanıyorsanız Google Play Store'u açıp arama kısmına "Next" yazarak yerli WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamasını cihazınıza yükleyebilirsiniz.