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Teknoloji
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Editor
 | Emir Yücel

NeXT Sosyal uygulaması rekor kırmaya devam ediyor! Uzman isim tüm merak edilenleri cevapladı

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği sosyal medya platformu ‘NeXT Sosyal’ kısa süre içerisinde 500 bin kullanıcıya ulaştı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın öncülüğünde başlatılan yerli sosyal medya uygulaması, kullanıcılar tarafından da oldukça beğenildi. Yerli uygulamanın detaylarını Tgrthaber.com’a anlatan Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık; yerli uygulamanın oldukça güvenilir ve sürekli kendisini yenilediğini ifade ederek çok önemli detaylar verdi.

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NeXT Sosyal uygulaması rekor kırmaya devam ediyor! Uzman isim tüm merak edilenleri cevapladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 14:17

T3 Vakfı öncülüğünde geliştirilen NeXT Sosyal, kullanıcılarına güvenli, reklam ve algoritmadan arındırılmış bir dijital deneyim sunmayı amaçlıyor. Yerli ve milli teknoloji vurgusuyla öne çıkan platform, Baykar’ın dijital dünyaya attığı adımlardan biri olarak görülüyor. Kısa zaman içerisinde 500 bin kullanıcıya ulaşan yerli uygulamanın detayları da oldukça merak edilen konuların başında geliyor.

NeXT Sosyal uygulaması rekor kırmaya devam ediyor! Uzman isim tüm merak edilenleri cevapladı

Tgrthaber.com Editörü Ceyda Altun'a konuşan Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yeni geliştirilen NeXT Sosyal uygulaması hakkında tüm merak edilenleri açıkladı. İşte röportajın detayları:

TÜRKİYE TEKNOLOJİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR!

Next sosyal nedir?

Next, Türkiye merkezli olarak geliştirilen ve yerli bir sosyal medya platformu olma iddiasıyla yola çıkan bir dijital iletişim ağıdır. Kullanıcılara, içerik paylaşımı, takip etme, beğeni, yorum ve keşfet gibi temel sosyal medya işlevlerini sunmasının yanında, yerli mühendislik altyapısıyla dikkat çekiyor.

NeXT Sosyal uygulaması rekor kırmaya devam ediyor! Uzman isim tüm merak edilenleri cevapladı

Global alternatiflerinden farklı olarak, veri güvenliği ve içerik denetimi konularında daha kontrollü ve toplumsal değerlere duyarlı bir yapı vaat ediyor. Bu uygulama, kullanıcıların dijital dünyada kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak ve algoritmalarla yönlendirilen değil, daha doğal bir etkileşim ortamı oluşturmak amacıyla tasarlandı. Özellikle genç girişimciler tarafından desteklenen ve Türk teknoloji ekosisteminin büyümesine katkı sunmayı amaçlayan bu platform, dijital egemenliği geri kazanmak isteyenler için bir alternatif sunuyor.

NeXT Sosyal uygulaması rekor kırmaya devam ediyor! Uzman isim tüm merak edilenleri cevapladı

GÜVENLİĞE ÖNEM VEREN BİR UYGULAMA!

Kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda nasıl bir politika izleniyor?

Next, kullanıcı verilerinin korunması konusunda oldukça hassas bir tutum izliyor. Veriler Türkiye’deki sunucularda saklanıyor ve yurtdışına aktarılmıyor. Bu, özellikle KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) açısından ciddi bir güvenlik avantajı sağlıyor. Uygulama, kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmaması yönünde şeffaf bir politika izliyor ve bu ilkeyi kullanım şartlarında da açıkça belirtiyor.

NeXT Sosyal uygulaması rekor kırmaya devam ediyor! Uzman isim tüm merak edilenleri cevapladı

Ayrıca, kullanıcılar kendi verileri üzerinde tam kontrol sahibi olabiliyor; isterlerse tüm geçmiş verilerini silebiliyor ya da istedikleri bilgileri kapatabiliyorlar. Çerez politikaları da kullanıcı onayına bağlı olarak çalışıyor. Uygulamanın gizlilik politikası sık sık güncelleniyor ve kullanıcıya bildirimle duyuruluyor. Bu yaklaşım, Next’i veri güvenliğine önem veren kullanıcılar için cazip hale getiriyor.

NeXT Sosyal uygulaması rekor kırmaya devam ediyor! Uzman isim tüm merak edilenleri cevapladı

UYGULAMA SÜREKLİ KENDİNİ GÜNCELLİYOR!

Uygulama şu an hangi aşamada, gelecekte hangi yenilikler planlanıyor?

Next şu anda aktif olarak beta sürümünde kullanılabiliyor. Kullanıcı geri bildirimleriyle sürekli olarak geliştirilen uygulama, performans iyileştirmeleri ve tasarım güncellemeleriyle her geçen gün daha stabil bir hâle geliyor. Özellikle içerik moderasyonu ve etkileşim algoritmalarının yerli değer yargılarına uygun biçimde optimize edilmesi öncelikli hedefler arasında.

Gelecekte kullanıcıya özel akıllı içerik önerileri, kripto cüzdan entegrasyonu, canlı yayın özelliği ve “güvenli paylaşım” modları gibi yeniliklerin eklenmesi planlanıyor. Ayrıca Next, yapay zeka destekli içerik filtreleme ve çocuk koruma modları üzerinde de çalışıyor. Bu, özellikle aileler ve genç kullanıcılar için uygulamayı daha güvenli hale getirecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

NeXT Sosyal uygulaması rekor kırmaya devam ediyor! Uzman isim tüm merak edilenleri cevapladı

TÜM YAŞLARA HİTAP EDİYOR!

Next’in kullanıcı kitlesi kimlerden oluşuyor? Hangi yaş grubu veya kesimler daha çok ilgi gösteriyor?

Next, özellikle 18-35 yaş arası gençler ve teknolojiye duyarlı bireyler arasında hızlı bir şekilde ilgi görüyor. Bu yaş grubu, dijitaldeki gizlilik sorunlarına karşı daha bilinçli olduğu için yerli ve güvenli bir platforma yönelme eğilimi gösteriyor. Aynı zamanda üniversite öğrencileri, içerik üreticileri ve dijital topluluk kurmak isteyen kişiler de aktif kullanıcılar arasında yer alıyor.

Öte yandan, geleneksel sosyal medya platformlarından yorulan ve daha sade, güvenilir bir deneyim arayan orta yaşlı kullanıcıların da sayısı hızla artıyor. Kısacası Next, sadece gençlere değil; aynı zamanda mahremiyetini önemseyen, yerli üretimi destekleyen ve toplumsal değerlere saygılı bir dijital alan arayan herkese hitap ediyor. Bu yönüyle tabana yayılabilecek bir potansiyele sahip.

NeXT Sosyal uygulaması rekor kırmaya devam ediyor! Uzman isim tüm merak edilenleri cevapladı

UYGULAMA SÜREKLİ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Uygulama ücretsiz mi yoksa premium özellikleri de var mı?

Next’in temel sürümü tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Kullanıcılar içerik paylaşımı, takip etme, mesajlaşma ve keşfetme gibi tüm ana işlevlerden herhangi bir ücret ödemeden faydalanabiliyorlar. Bu durum, platforma olan erişimi demokratikleştiriyor ve her kesimden insanın dijital dünyada yer almasına olanak tanıyor.

Ancak, platform ilerleyen dönemde bazı premium özellikleri de devreye sokmayı planlayabilir. Örneğin, reklam vermek isteyen işletmelere özel araçlar, detaylı analiz panelleri, içerik üreticilere yönelik gelir paylaşımı modelleri gibi ek özellikler ücretli olarak sunulabilir. Yani kullanıcılar temel hizmetleri ücretsiz alırken, daha profesyonel kullanım ihtiyaçlarına göre premium seçenekleri değerlendirebilirler.

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