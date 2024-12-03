NFT balonu patlamaya devam ediyor: Nike'ın RTFKT platformu, yolun sonuna geldi

03 Aralık 2024 17:47 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 17:47

Nike, 2021 yılında NFT tabanlı giyilebilir ürünler üreten RTFKT Studios'u satın almasının ardından, 2025 itibarıyla RTFKT'nin faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı. Blockhead.co'nun haberine göre bu karar, Nike'ın yeni CEO'su Elliott Hill yönetimindeki daha geniş kapsamlı bir yeniden yapılanmanın parçası olarak alındı.

Nike, 2021 yılında NFT tabanlı giyilebilir ürünler üreten RTFKT Studios'u satın almasının ardından, 2025 itibarıyla RTFKT'nin faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı. Blockhead.co'nun haberine göre bu karar, Nike'ın yeni CEO'su Elliott Hill yönetimindeki daha geniş kapsamlı bir yeniden yapılanmanın parçası olarak alındı.

NİKE'IN NFT ŞİRKETİ RTFKT, KAPANIYOR

RTFKT'nin Ethereum tabanlı tokenleri halka açık kalmaya devam edecek ancak bu karar Nike'ın dijital modaya girişinin sonunu işaret ediyor. RTFKT, 2020 yılında kurulan ve kısa sürede NFT tabanlı ayakkabılar, giysiler ve aksesuarlar gibi çeşitli dijital ürünler sunarak büyük ilgi gören bir marka haline geldi.

Nike'ın Aralık 2021'de RTFKT'yı satın alması, spor giyim devinin "dijital dünyaya güçlü bir adımı" olarak değerlendirilmişti. RTFKT, bu iş birliği sayesinde hem fiziksel hem de dijital ürün portföyünü genişleterek, metaverse içinde kendine sağlam bir yer edinmeyi başarmıştı.

Ancak NFT ve metaverse konseptlerinin son yıllarda popülaritesini yitirmesi, sürpriz olmayan bir şekilde RTFKT'nın büyümesini olumsuz etkiledi. Nike yönetimi ve RTFKT ekibi, uzun vadeli stratejik planlamalar sonucunda ise faaliyetlerin sonlandırılmasına karar verdiler.

"DİJİTAL MODA VE WEB3'ÜN BİRLEŞMESİNE ÖNCÜLÜK ETTİK"

RTFKT, kapanma kararını duyurmak için sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Kuruluşumuzdan bu yana dijital kültürün ön saflarında yer aldık ve spor ayakkabı kültürü, oyun, dijital moda ve Web3 Teknolojisinin birleşmesine öncülük ettik" ifadelerini kullandı:

"Birlikte devrim niteliğinde bir şey inşa ettik: fiziksel ve dijital üretkenlik arasındaki geleneksel sınırların ortadan kalktığı, sanatçıların ve koleksiyonerlerin geleceğin ne olabileceğini yeniden tanımladığı bir topluluk. Bugün RTFKT operasyonlarını sonlandırma planımızı açıklıyoruz."

Açıklamada, aralarında ünlü sanatçı Takashi Murakami ile yapılan bir iş birliği olan Clone X'in de bulunduğu bir dizi başarılı projeden bahsedilirken RTFKT, en ikonik tasarımlarını ve ilham verici çalışmalarını sergileyen sanal bir arşiv görevi görecek güncellenmiş bir web sitesi açmayı planlıyor. Ayrıca BLADE DROP'u içeren MNLTH X adlı son bir projeyi de piyasaya sürmeyi planlıyor.

2021 yılında Nike CEO'su John Donahoe, yaptığı açıklamada, "Planımız RTFKT markasına yatırım yapmak. Yenilikçi topluluklarına hizmet etmek, onları büyütmek ve Nike'ın dijital ayak izini ve yeteneklerini genişletmek" demişti.