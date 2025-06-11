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 | Ömer Faruk Dogan

Nintendo Switch 2 daha satışa çıkmadan zamlandı: İşte yeni Türkiye fiyatı

Nintendo'nun merakla beklenen yeni oyun konsolu Nintendo Switch 2, Türkiye'deki oyuncularla buluşmaya hazırlanırken, konsolun Türkiye fiyatı zamlandı. İşte yeni Switch 2 fiyatı...

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Nintendo Switch 2 daha satışa çıkmadan zamlandı: İşte yeni Türkiye fiyatı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 17:04

Nintendo'nun uzun süredir beklenen yeni oyun konsolu Nintendo Switch 2, Türkiye'deki oyuncularla buluşmaya hazırlanırken fiyatları için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dünya genelinde büyük heyecanla karşılanan konsolun Türkiye fiyatı, resmi olarak açıklanmasının ardından henüz satışa sunulmadan zamlandı.

2 Nisan tarihinde düzenlenen etkinlikte tanıtılan Nintendo Switch 2, Avrupa'da standart paketiyle 470 euro, özel Mario Kart Bundle paketiyle ise 510 eurodan satışa sunuldu. Türkiye'de de standart sürümünün ilk olarak 36 bin 999 TL, Mario Kart Bundle paketinin ise 39 bin 999 TL'den satışa çıkacağı duyurulmuştu.

Nintendo Switch 2 daha satışa çıkmadan zamlandı: İşte yeni Türkiye fiyatı

NINTENDO SWITCH 2 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLDU?

Webtekno'nun haberine göre, ancak Nintendo Switch 2'nin Türkiye fiyatına, resmi satış başlamadan önce sürpriz bir zam geldi. Artık standart sürüm 39 bin 999 TL, Mario Kart Bundle paketi ise 42 bin 999 TL'den oyuncularla buluşacak.

Nintendo Switch 2 daha satışa çıkmadan zamlandı: İşte yeni Türkiye fiyatı

13 HAZİRAN'DA TANITILACAK

Nintendo Switch 2 Türkiye lansman tarihi 13 Haziran olarak belirlendi. 2 yıllık garanti süreci bulunan cihaza, resmi distribütör CD Media teknik destek verecek.

Nintendo Switch 2 daha satışa çıkmadan zamlandı: İşte yeni Türkiye fiyatı

NINTENDO SWITCH 2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ (GÜNCEL LİSTE)

  • 1080p çözünürlükte ekran
  • 120 fps’e kadar kare hızı desteği
  • HDR desteği (daha kaliteli görüntü için)
  • Orijinal Switch ile aynı kalınlıkta ama daha büyük ekran
  • Gelişmiş 3D ses sunan hoparlör sistemi
  • Gürültü engelleme özellikli yerleşik mikrofon
  • Yerleşik, daha geniş açıda açılabilen ayaklık
  • 2 adet USB-C portu (biri üstte, biri altta)
  • Aynı anda şarj ve aksesuar kullanımı desteği
  • 256 GB dahili depolama (önceki modelde 32 GB idi)
  • Yeniden tasarlanmış dock; yerleşik soğutma fanı, 4K çözünürlük desteği (uyumlu oyunlarda), HDR desteği TV modunda
  • Daha büyük Joy-Con'lar
  • Genişletilmiş SL ve SR düğmeleri
  • Geliştirilmiş analog çubuklar
  • Mıknatısla tutunma mekanizması
  • Optik fare işlevi için aşağıya bakan bağlantı tarafı
  • Orijinal Switch Joy-Con’larıyla kablosuz uyumluluk
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Sıkça Sorulan Sorular

Nintendo Switch 2 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
Nintendo Switch 2, Türkiye'de resmi olarak 13 Haziran tarihinde satışa sunulacak.
Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatları nedir?
Nintendo Switch 2'nin standart sürümü 39 bin 999 TL, Mario Kart Bundle paketi ise 42 bin 999 TL’den satışa sunulacak.
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#Teknoloji
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