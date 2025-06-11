Nintendo Switch 2 daha satışa çıkmadan zamlandı: İşte yeni Türkiye fiyatı

Nintendo'nun uzun süredir beklenen yeni oyun konsolu Nintendo Switch 2, Türkiye'deki oyuncularla buluşmaya hazırlanırken fiyatları için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dünya genelinde büyük heyecanla karşılanan konsolun Türkiye fiyatı, resmi olarak açıklanmasının ardından henüz satışa sunulmadan zamlandı.

2 Nisan tarihinde düzenlenen etkinlikte tanıtılan Nintendo Switch 2, Avrupa'da standart paketiyle 470 euro, özel Mario Kart Bundle paketiyle ise 510 eurodan satışa sunuldu. Türkiye'de de standart sürümünün ilk olarak 36 bin 999 TL, Mario Kart Bundle paketinin ise 39 bin 999 TL'den satışa çıkacağı duyurulmuştu.

NINTENDO SWITCH 2 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLDU?

Webtekno'nun haberine göre, ancak Nintendo Switch 2'nin Türkiye fiyatına, resmi satış başlamadan önce sürpriz bir zam geldi. Artık standart sürüm 39 bin 999 TL, Mario Kart Bundle paketi ise 42 bin 999 TL'den oyuncularla buluşacak.

13 HAZİRAN'DA TANITILACAK

Nintendo Switch 2 Türkiye lansman tarihi 13 Haziran olarak belirlendi. 2 yıllık garanti süreci bulunan cihaza, resmi distribütör CD Media teknik destek verecek.

NINTENDO SWITCH 2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ (GÜNCEL LİSTE)

1080p çözünürlükte ekran

120 fps’e kadar kare hızı desteği

HDR desteği (daha kaliteli görüntü için)

Orijinal Switch ile aynı kalınlıkta ama daha büyük ekran

Gelişmiş 3D ses sunan hoparlör sistemi

Gürültü engelleme özellikli yerleşik mikrofon

Yerleşik, daha geniş açıda açılabilen ayaklık

2 adet USB-C portu (biri üstte, biri altta)

Aynı anda şarj ve aksesuar kullanımı desteği

256 GB dahili depolama (önceki modelde 32 GB idi)

Yeniden tasarlanmış dock; yerleşik soğutma fanı, 4K çözünürlük desteği (uyumlu oyunlarda), HDR desteği TV modunda

Daha büyük Joy-Con'lar

Genişletilmiş SL ve SR düğmeleri

Geliştirilmiş analog çubuklar

Mıknatısla tutunma mekanizması

Optik fare işlevi için aşağıya bakan bağlantı tarafı

Orijinal Switch Joy-Con’larıyla kablosuz uyumluluk