Nobel ödüllü bilim insanı, havadan içme suyu üreten cihaz geliştirdi

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan rapora göre gezegenimiz resmen "küresel su iflası" dönemine girmiş durumda. Yaklaşık 4 milyar insan yılın en az bir ayında şiddetli su kıtlığı çekerken 2.2 milyar kişinin güvenli içme suyuna erişimi sağlayamadığı belirtiliyor.

Tam da bu krizin ortasında, Nobel ödüllü Profesör Yaghi önemli bir cihaza imza attı. Geliştirilen makine, sadece havadaki nemi kullanarak temiz su üretme yeteneğine sahip.

ÇOCUKLUK YILLARINDAKİ ZORLUKLAR MOTİVASYONU OLDU

Cihazın, okyanuslara yoğun tuzlu su atıkları bırakarak ekosisteme zarar verme riski taşıyan deniz suyu arıtma tesislerine kıyasla çok daha iklim dostu ve sürdürülebilir bir alternatif sunduğu ifade edildi. Profesör Yaghi'nin böyle bir ürün geliştirmekteki asıl motivasyon kaynağı ise Ürdün'deki mülteci kampında geçirdiği zorlu çocukluk yılları.

Yaptığı konuşmada, şebeke suyu ve elektriğin olmadığı bir evde yaşadığı zorlukları anlatan Yaghi hükümetin yaşadıkları çöl kasabasına yalnızca haftada veya iki haftada bir su getirdiğini hatırlattı: "Mahallemizde ''su geliyor' fısıltısının yayıldığını ve akış kesilmeden önce erişebildiğim her kabı doldurmak için nasıl aceleyle koştuğumu gayet net hatırlıyorum."

Geliştirilen sistemin, özellikle aşırı hava olaylarına karşı savunmasız olan küçük ada ülkeleri için hayati önem taşır nitelikte olduğu vurgulandı. Örneğin geçtiğimiz dönemde Melissa veya Beryl gibi kasırgaların yol açtığı şiddetli seller, Karayipler'de evleri ve mahsulleri yok ederek binlerce insanın hayatını derinden etkilemişti.

Yaghi, yaşanan yıkımın savunmasız bölgelerde su tedarik sistemlerinin dayanıklılığını artırma ihtiyacını acı bir şekilde hatırlattığını belirtiyor.

LİDERLERE "İKLİM İÇİN HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISI

Ürününü "maddeyi yeniden hayal edebilen bir bilim" olarak tanımlayan Profesör Yaghi, küresel liderlere engelleri kaldırma, akademik özgürlükleri koruma ve yetenekleri destekleme çağrısında bulunuyor. Yaghi'ye göre iklim konusunda kolektif eylem saati çoktan geldi çattı.