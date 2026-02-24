Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Nobel ödüllü bilim insanı, havadan içme suyu üreten cihaz geliştirdi

Birleşmiş Milletler raporlarına göre milyarlarca insan temiz suya erişemiyor. Nobel ödüllü Profesör Yaghi havadaki nemden su üreten sürdürülebilir bir makine geliştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nobel ödüllü bilim insanı, havadan içme suyu üreten cihaz geliştirdi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 17:37

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan rapora göre gezegenimiz resmen "küresel su iflası" dönemine girmiş durumda. Yaklaşık 4 milyar insan yılın en az bir ayında şiddetli çekerken 2.2 milyar kişinin güvenli içme suyuna erişimi sağlayamadığı belirtiliyor.

Nobel ödüllü bilim insanı, havadan içme suyu üreten cihaz geliştirdi

0:00 132
HABERİN ÖZETİ

Nobel ödüllü bilim insanı, havadan içme suyu üreten cihaz geliştirdi

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Nobel ödüllü Profesör Yaghi, Birleşmiş Milletler tarafından "küresel su iflası" olarak tanımlanan su kıtlığı kriziyle mücadele etmek amacıyla havadaki nemden temiz su üreten iklim dostu bir cihaz geliştirdi.
BM raporuna göre gezegen "küresel su iflası" döneminde ve milyarlarca insan şiddetli su kıtlığı çekiyor.
Nobel ödüllü Profesör Yaghi, havadaki nemi kullanarak temiz su üreten, iklim dostu ve sürdürülebilir bir cihaz geliştirdi.
Bu cihaz, deniz suyu arıtma tesislerine göre çevreye daha az zarar veriyor ve özellikle aşırı hava olaylarına karşı savunmasız bölgeler için hayati önem taşıyor.
Yaghi'nin bu projeyi geliştirmesindeki ana motivasyon kaynağı, Ürdün'deki mülteci kampında geçirdiği zorlu çocukluk ve su kıtlığı deneyimleri oldu.
Profesör Yaghi, küresel liderlere iklim kriziyle mücadele etmek için engelleri kaldırma ve kolektif eylem çağrısı yapıyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Tam da bu krizin ortasında, Nobel ödüllü Profesör Yaghi önemli bir cihaza imza attı. Geliştirilen makine, sadece havadaki nemi kullanarak temiz su üretme yeteneğine sahip.

Nobel ödüllü bilim insanı, havadan içme suyu üreten cihaz geliştirdi

ÇOCUKLUK YILLARINDAKİ ZORLUKLAR MOTİVASYONU OLDU

Cihazın, okyanuslara yoğun tuzlu su atıkları bırakarak ekosisteme zarar verme riski taşıyan deniz suyu arıtma tesislerine kıyasla çok daha iklim dostu ve sürdürülebilir bir alternatif sunduğu ifade edildi. Profesör Yaghi'nin böyle bir ürün geliştirmekteki asıl motivasyon kaynağı ise Ürdün'deki mülteci kampında geçirdiği zorlu çocukluk yılları.

Yaptığı konuşmada, şebeke suyu ve elektriğin olmadığı bir evde yaşadığı zorlukları anlatan Yaghi hükümetin yaşadıkları çöl kasabasına yalnızca haftada veya iki haftada bir su getirdiğini hatırlattı: "Mahallemizde ''su geliyor' fısıltısının yayıldığını ve akış kesilmeden önce erişebildiğim her kabı doldurmak için nasıl aceleyle koştuğumu gayet net hatırlıyorum."

Nobel ödüllü bilim insanı, havadan içme suyu üreten cihaz geliştirdi

Geliştirilen sistemin, özellikle aşırı hava olaylarına karşı savunmasız olan küçük ada ülkeleri için hayati önem taşır nitelikte olduğu vurgulandı. Örneğin geçtiğimiz dönemde Melissa veya Beryl gibi kasırgaların yol açtığı şiddetli seller, Karayipler'de evleri ve mahsulleri yok ederek binlerce insanın hayatını derinden etkilemişti.

Yaghi, yaşanan yıkımın savunmasız bölgelerde su tedarik sistemlerinin dayanıklılığını artırma ihtiyacını acı bir şekilde hatırlattığını belirtiyor.

Nobel ödüllü bilim insanı, havadan içme suyu üreten cihaz geliştirdi

LİDERLERE "İKLİM İÇİN HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISI

Ürününü "maddeyi yeniden hayal edebilen bir bilim" olarak tanımlayan Profesör Yaghi, küresel liderlere engelleri kaldırma, akademik özgürlükleri koruma ve yetenekleri destekleme çağrısında bulunuyor. Yaghi'ye göre iklim konusunda kolektif eylem saati çoktan geldi çattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone 18 Pro'nun yeni renk seçenekleri belli oldu: Apple'dan yıllar sonra bir ilk!
ETİKETLER
#sürdürülebilirlik
#iklim değişikliği
#su kıtlığı
#Temiz Su Üretimi
#Profesör Yaghi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.