Nokia tahtını göz göre göre kaybetmiş! 9 kişi iPhone tehlikesini görmüş

23 Ocak 2025 10:55 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:55

Günümüzde iPhone neyse 2000'in başlarında Nokia oydu. Nokia telefonlarına sahip olmak bir ayrıcalık göstergesiydi ve özellikle gençler arasında oldukça popülerdi. Ancak Finlandiyalı şirketin şu anda esamesi bile okunmuyor. Bunun pek çok sebebi olsa da, ilginç bir yeni detay ortaya çıktı.

Dijital Nokia Müzesi erişime açıldı: Geçmişten bugüne tüm telefonlar bir arada!

Dijital Nokia Müzesi erişime açıldı: Geçmişten bugüne tüm telefonlar bir arada!

Nokia'nın cep telefonu pazarındaki çöküşüne dair çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı. Paylaşılan gizli bir iç sunuma göre, iPhone'un piyasaya sürüldüğü günün hemen ertesi günü, şirketten dokuz kişilik bir ekip, iPhone'un, Nokia'nın geleceği açısından büyük bir tehdit olacağı konusunda uyarıda bulunmuş ancak üst düzey yöneticiler, amiyane tabirle bu uyarıları sallamamış.

NOKİA'NIN PAZAR PAYI YÜZDE 50 SEVİYESİNDEYDİ

2007 yılında, iPhone'un piyasaya sürülmesinden bir gün önce, Nokia dünya çapında mobil telefon pazarının yaklaşık yüzde 50'sine hükmediyordu. Havalı ve şık bir marka olarak özellikle gençler arasında büyük bir popülariteye sahipti ve cep telefonlarına sahip olmak bir statü göstergesiydi. Yani bugünün Apple'ı neyse, 2000'in başlarında Nokia oydu.

Ancak Apple'ın dokunmatik ekran özelliğiyle piyasaya sürdüğü iPhone, telefonların işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini kökten değiştiren bir devrim niteliği taşıyordu. Finlandiya merkezli şirketin üst düzey yöneticileri ise bu değişimi fark edemediler, üstelik 9 tane çalışanından gelen uyarılara rağmen.

ÇALIŞANLAR, İPHONE TEHDİDİNİ ÖNGÖRMÜŞ

Ekip tarafından Nokia yöneticilerine yapılan sunumda şunlar yazıyordu:

"Apple iPhone ciddi bir üst düzey rakip. iPhone'un dokunmatik ekran arayüzü yeni bir standart belirleyebilir. Benzersiz bir kullanım kolaylığı vaadi sunan yeni bir arayüze sahip. Harika ve sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş internet uygulamaları. Nokia, buna karşı koymak için dokunmatik arayüz geliştirmeli."

"Yeni kullanıcı arayüzü, tüm pazar için üstün kullanıcı deneyimi standartlarını değiştirebilir. Görsel olarak etkileyici ve inanılmaz derecede duyarlı. Kullanıcı arayüzü Nokia'nın güçlü bir yanıydı, bu nedenle iPhone'un en büyük tehdidi bu olabilir. iPhone, ABD medyasında havalı bir imaj yakalayacak. Apple, belirttiği fiyat noktasında başarılı olursa, yeni bir üst düzey pazar oluşturacak."

Ekip, şirketin dokunmatik ekran arayüzü geliştirmesi gerektiğini açıkça belirtmiş. Ancak yönetim, bu uyarıları görmezden gelerek mevcut stratejisine sadık kalmayı tercih ettiğinden, tarihin tozlu sayfalarına karışması kaçınılmaz sonu oldu. Eğer Nokia yönetimi iç sunumda dile getirilen uyarılara kulak verseydi, şirketin bugün hâlâ sektörde güçlü bir oyuncu olabileceği tahmin ediliyor.