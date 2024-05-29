Nothing, sınırlı sayıda üretilen 'Phone (2a) Special Edition' modelini tanıttı

29 May 2024 17:26 - Güncelleme : 29 May 2024 17:26

Teknoloji dünyasında her zaman yenilikçi adımlarla öne çıkan Carl Pei'nin girişimi Nothing, bugün merakla beklenen Phone (2a) Special Edition modelini tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu özel akıllı telefon, tasarımı ve güçlü özellikleri ile dikkat çekiyor.

"Phone (2a) Special Edition'ı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diyen Nothing Tasarım Direktörü Adam Bates, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kırmızı, mavi ve sarı, ana renklerden oluşan paletimizi keşfedeceğiniz ilk ürün. Genel estetiği geçmişteki bazı tasarım kahramanlarımıza gönderme yaparken, bir yandan da akıllı telefon için yeni bir ifade oluşturuyor. İşlevsel bir cihazı çarpıcı bir sanat eserine dönüştürüyor."

NOTHING PHONE (2A) SPECIAL EDITION ÖZELLİKLERİ

Phone (2a) Special Edition, 6.7 inçlik Flexible AMOLED ekranı ile geliyor. Bu ekran, 1084x2412 piksel çözünürlük, 1300 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı ile canlı ve akıcı görüntüler vaat ediyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisinden alan Phone (2a) Special Edition, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı ile donatılmış.

Telefonun arka tarafında kullanılan çift kamera sisteminde, 50 Megapiksel f/1.8 birincil kamera ve 50 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera bulunmakta. Ön kısımda ise 32 Megapiksel f/2.2 selfie kamerası, görüntülü görüşme gibi işlemlerde kullanıcıya hizmet ediyor.

5000 mAh kapasitesindeki bataryası ile uzun pil ömrü sunan, 45W hızlı şarj özelliği ile kısa sürede tamamen şarj edilebilen Nothing Phone (2a) Special Edition, 379 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Nothing Phone (2a) Special Edition teknik özellikleri: