Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın CV'si gündem oldu: Teknoloji patronu 45 yıl önce ne yapıyordu?

28 Ağustos 2024 16:58 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:58

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olan Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, son günlerde ilgi çekici bir ayrıntıyla gündeme geldi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın 12. en zengin insanı olan Huang, Nvidia'nın yapay zeka destekli büyümesiyle büyük bir servet kazandı. Huang'ın LinkedIn profilindeki iş deneyimleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

BULAŞIKÇIDAN TEKNOLOJİ PATRONLUĞUNA

Huang'ın LinkedIn profilindeki İş deneyimi bölümünde iki iş listelenmiş. En son işinde 1993'ten bugüne kadar Nvidia'nın kurucu ve CEO'su olarak görev yaptığı belirtilirken, öncesinde Denny's adlı zincir restoranda "bulaşıkçı, garson ve komi" olarak çalıştığı bilgisi yer almakta. 61 yaşındaki Huang, 1978-1983 yılları arasında beş yıl boyunca bu restoranda çalıştı.

Huang, mart ayında Stanford Lisansüstü İşletme Okulu'na verdiği bir röportajda kahvaltı zinciri Denny's'de çalışma deneyiminden bahsetmişti. "Hiçbir iş küçümsenemez. Ben eskiden bulaşıkçıydım, tuvalet temizlerdim. Hatta hepinizin toplamından daha fazla tuvalet temizledim." demişti.

JENSEN HUANG KİMDİR?

Jensen Huang, 1993 yılında Nvidia'yı kurdu. Kuruluşundan bu yana şirketin başkanı, CEO'su ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Huang, Nvidia'dan önce 1985-1993 yılları arasında bir bilgisayar çipi üreticisi olan LSI Logic'te ve 1984 ile 1985 yılları arasında yarı iletken şirketi olan Advanced Micro Devices'ta çeşitli pozisyonlarda bulundu.

Jensen Huang, 2017 yılında Fortune tarafından Yılın İş İnsanı seçildi. Harvard Business Review tarafından 2019'da dünyada görev süreleri boyunca en iyi performans gösteren 100 CEO listesinde 1. sıraya yerleştirildi. Huang, Elektrik Mühendisliği alanında Oregon Eyalet Üniversitesi'nden lisans ve Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesine sahip.