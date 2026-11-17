Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla yaşadığı ilişki dahil evlilik dışı ilişkileriyle ilgili haberlerle gündeme gelen ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang yönetim kuruluna çağrıda bulundu.

HUANG GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Dünyanın en köklü teknoloji şirketlerinden olan Nvidia'daki skandala rağmen Huang, olay karşısında kendisini destekleyenlere teşekkür edip geri dönmek istediğini belirtti.

Jensen Huang, "Şirketi bugünkü konumuna meslektaşlarımla birlikte taşımak benim için bir ayrıcalık ve onurdu. Nvidia gibi bir şirketin kurulması ancak Amerika'da mümkün olabilirdi. Ülkemizi de Nvidia'yı da seviyorum." ifadelerini kullandı.

DERİN PİŞMANLIK DUYUYOR

Nvidia'daki herkesten beklenen standartları karşılayamadığını ve özel hayatında ciddi hatalar yaptığını belirten Huang, Yönetim Kurulu için yarattığı sorunlardan dolayı derin pişmanlık duyduğunu aktardı.

Huang, hatalarının tüm sorumluluğunu üstlendiğini ve Yönetim Kurulunun yürüttüğü bağımsız soruşturmayla tam işbirliği yapmaya kararlı olduğunu vurguladı.

HUANG'IN GÖREVİNDEN AYRILMA SÜRECİ

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Nvidia 12 Kasım'da ise Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın da aralarında olduğu birçok teknoloji yöneticisi, Huang’ın görevine dönmesini talep eden dilekçeye imza atmıştı.

"Jensen'la Dayanışma" etiketiyle aynı adlı internet sitesinde başlatılan imza kampanyasında, bugün itibarıyla 190 binden fazla imza toplandı.