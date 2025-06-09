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 | Ömer Faruk Dogan

Öğrenci ve öğretmenler 6 ayda robot geliştirdi: Okulu tanıtıyor, misafirleri ağırlıyor

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 4 öğretmen ve 7 öğrenci, geleneksel Ahi kültüründen ilham alarak "AhiBot" adını verdikleri rehber robotu geliştirdi. Robot ziyaretçileri "Ahi selamı" ile karşılıyor ve gidecekleri yere kadar eşlik ediyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 16:18

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan 4 öğretmen ve 7 öğrenci, "AhiBot" adını verdikleri bir robot geliştirdi. Robotun temel amacı, okulu tanıtması, gelen ziyaretçileri karşılayarak onlara rehberlik etmesi.

Fiziksel donanımının ardından elektronik yazılımı, devrelerin dizaynı, hareket için motor ve sensör montajı da tamamlanan robotun yapımı yaklaşık 6 ay sürdü.

Öğrenci ve öğretmenler 6 ayda robot geliştirdi: Okulu tanıtıyor, misafirleri ağırlıyor

ZİYARETÇİLERE 'AHİ SELAMI' VERİYOR

"AhiBot" okula gelen ziyaretçileri "Ahi selamı" ile selamlayarak talebe göre ekranından sesli ve yazılı cevap veriyor. Daha sonra ziyaretçileri istedikleri yere kadar götüren robot, görevini tamamlayıp tekrar okulun giriş noktasına dönüyor.

Okul Müdürü Hakan Vahaboğlu, okula ilk girildiğinde bir robotun gelenleri karşılaması fikrinin ardından böyle bir tasarımın ortaya çıktığını söyledi. Robotun uzun uğraşlarla bu duruma geldiğini anlatan Vahaboğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize imkan verildiği zaman nasıl bir şey ortaya çıkacağını göstermek istedik ve böyle bir robot yaptık. Robot, şu anda okula gelen ziyaretçilerimizi karşılıyor, gitmek istedikleri yere kadar eşlik edip tekrar görev yerine dönüyor. Meslek liseleri olarak geleneklerine bağlı, teknolojiyi yakalamış öğrenciler yetiştirdiğimiz için ismini de 'AhiBot' koyduk, Ahi selamı yapsın istedik."

Vahaboğlu, robotu geliştirerek farklı kurumların talep etmesi durumunda onlara da tasarım yapabileceklerini dile getirdi.

Öğrenci ve öğretmenler 6 ayda robot geliştirdi: Okulu tanıtıyor, misafirleri ağırlıyor

Makine teknolojisi öğretmeni Cemalettin Sökülmez de robotun insan boyutunda olması gerektiğini belirterek, ayak kısmının da tekerlekli ve stabil çalışmasını planladıklarını anlattı.

Defalarca şekil değiştirmek zorunda kaldıklarını anlatan Sökülmez, "Boy, hacim, içindeki motorlar ve kolların hareket etmesi gibi çok tasarım yaptık. Bu aşamaya gelmesi yaklaşık 6 ayımızı aldı. Robotumuz şu anda istediğimiz şekilde hareket ediyor. Öğrencilerimizle kol ve kafa hareketleri gibi mekanik olarak ne varsa takım tezgahlarında işledik. Sonra da bunların montajını yaptık." diye konuştu.

Öğretmenlerden Recep Aydoğan da robotun üst ve kafa kısmını 3 kez tasarlamak zorunda kaldıklarını belirterek, tüm süreçte öğrencilerin farklı deneyim yaşadıklarını ve teknolojik bir ürün ortaya çıkardıklarını söyledi.

Elektrik elektronik öğretmeni Resul Köksal da zemindeki siyah beyaz şeritleri algılayan otonom sistemi bulunan robotun, önünde engel olduğunda sesli ve görsel uyarı verdiğini anlattı.

Öğrenci ve öğretmenler 6 ayda robot geliştirdi: Okulu tanıtıyor, misafirleri ağırlıyor

TASARIMDA 3D YAZICI KULLANDILAR

Testler sonrasında robotun son haline geldiğini dile getiren Köksal, "Robot, önce gelen kişiyi algılıyor, sensörler ara yüze sinyal göndererek 'Merhaba' diyor. Kişinin konuşması algılanarak kelimeler kontrol edilip 'müdür' dediyse onun odasına, 'memur' dediyse oraya gidecek şekilde kontrol kartı sayesinde ilgili yere yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Mert Miraç Oluk da "Öğretmenlerimizle atölyede boyun, el ve kol kısmını 3D yazıcılarda, gövdesini de bükümle tezgahlarımızla yaptık. Tasarımını defalarca denedik, en uygununu bulduk. Günlerce bunun için uğraştık, en sonunda bu sonuca ulaştık ve başardık." dedi.

Cemal Akmil de robotun otonom şekilde çizgileri farklı hız ve yönlerde takip edebilmesi için yazılım kısmıyla uğraştığını belirtti. Talha Keskin de robotun eklem bağlantılarını sağladığını, hareketleri doğru yapması için 100-200 kez deneme yaptıklarını söyledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

AhiBot ne işe yarıyor?
AhiBot, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından geliştirilen, ziyaretçileri karşılayıp yönlendiren otonom bir rehber robottur. Okula gelen kişileri "Ahi selamı" ile selamlar, sesli komutları algılayarak gitmek istedikleri yere kadar götürür.
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#Teknoloji
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