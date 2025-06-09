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 | Ömer Faruk Dogan

Bitkileri büyütmenin basit bir yolu keşfedildi: Tek ihtiyacınız olan şey bir hoparlör

Bitki yetiştiriciliğinde toprak, su ve ışık gibi geleneksel unsurların yanı sıra, müziğin de önemli bir rol oynayabileceği bilimsel olarak doğrulandı. Yapılan bir araştırma, klasik müzik dinletilen bitkilerin, sessizlikte bırakılan veya rock müziğe maruz kalanlara kıyasla daha verimli büyüdüğünü gösterdi.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 14:42

Bağ bahçe işiyle uğraşanlar ve bahçıvanlık yapanlar, bitkilerini büyütmek için pek çok yolu deniyor. Doğru toprak karışımı, besleyici gübreler, düzenli sulama, yeterli ışık ve budamalar, bitki bakımının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Ancak bilim insanları bitki büyümesini artırmanın basit bir yolunu daha keşfetti.

Daily Mail'in haberine göre, Oxford Üniversitesi araştırmacıları, bitkilere müzik çalmanın, büyümelerine yardımcı olabileceğini buldu. Ancak öyle her şarkı işe yaramıyor; doğru parçayı seçmek burada çok önemli.

Bitkileri büyütmenin basit bir yolu keşfedildi: Tek ihtiyacınız olan şey bir hoparlör

BİTKİLER KLASİK MÜZİĞİ SEVİYOR

Araştırmaya göre, klasik müzik dinletilen bitkilerin, rock müziğe maruz kalanlarla karşılaştırıldığında, daha verimli bir şekilde büyüdüğü tespit edildi.

Çalışmanın ortak yazarı Charles Spence, The Times'a verdiği demeçte, "Bitkilere müzik dinletmek ilk başta kulağa geldiği kadar çılgınca değil" ifadesini kullandı.

Bilim insanları, Çin lahanası türü olan "pak choi" bitkilerini gün boyunca aralıklarla rock müzik, klasik müzik ya da sessizlik ortamına maruz bıraktı. Klasik müzik seçimi, küçük bir orkestra ve çeşitli solo gruplar arasında ustaca denge kurmasıyla tanınan Bach'ın Brandenburg Konçertoları'ydı. Diğer müzik grubunda ise enstrümantal rock ve metal müzik kullanıldı.

Bitki büyümesini etkileyebilecek diğer tüm faktörler (sıcaklık, nem ve aydınlatma gibi) sıkı şekilde kontrol edildi.

6 haftalık çalışma sürecinin ardından, klasik müzik dinletilen bitkilerin ortalama kuru ağırlığının 8.99 gram ile belirgin şekilde daha büyük olduğu görüldü. Müzik çalınmayan bitkiler ortalama 6.33 gram gelirken, rock müzik dinletilen bitkiler yalnızca 3.12 gram ağırlığa ulaşmıştı.

Klasik müziğe maruz kalan pak choi bitkileri, ortalama 17 yaprak ile en fazla yaprak sayısına ulaşırken, bu sayı rock müziğe maruz kalanlarda yalnızca 10'du.

Bitkileri büyütmenin basit bir yolu keşfedildi: Tek ihtiyacınız olan şey bir hoparlör

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKİYOR

Bilim insanları, çalışmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Klasik müziğin bitki büyümesini teşvik etme potansiyeline dair umut verici bulgulara rağmen, bitkileri akustik uyarana maruz bırakmanın potansiyel faydaları hakkında kesin sonuçlara ulaşmadan önce kuşkusuz daha fazla araştırma yapılması gerekiyor."

Araştırma sonuçları Evolutionary Studies in Imaginative Culture adlı bilimsel dergide yayımlandı.

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