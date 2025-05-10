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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Ölen bir adam deepfake teknolojisi ile mahkemede ifade verdi

ABD'de bir mahkeme salonunda tarihte bir ilk yaşandı. 2021'de yol verme kavgası sırasında vurularak hayatını kaybeden Christopher Pelkey'in ailesi, sanık duruşmasında onun sesi ve görüntüsüyle oluşturulmuş bir yapay zeka avatarı kullanarak mahkemeye ifade sundu.

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Ölen bir adam deepfake teknolojisi ile mahkemede ifade verdi
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 10:13

ABD'de bir yol verme olayı sonucunda hayatını kaybeden bir kişinin yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüsünün, sanığın ceza duruşmasında kendi adına ifade vermesi deepfake teknolojisinin bu şekilde ilk kez kullanımı oldu. NBC News'in haberine göre, kurban Christopher Pelkey'in yapay zeka versiyonunun kullanılması fikri ailesinden geldi.

YOL VERME KAVGASINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

2021'de yaşanan bir yol verme kavgası sırasında vurularak öldürülen Pelkey'in kız kardeşi, ifade üzerinde iki yıldır çalıştığını ancak söyleyeceklerinin onun anısına "adalet sağlayacak gibi görünmediğini" belirtti.

Bunun üzerine, bir deepfake avatar oluşturma fikri doğdu. Pelkey'in kız kardeşi, senaryoyu kaleme aldı ve CNN'e yaptığı açıklamada "Onun böyle düşüneceğinden eminim" dedi.

Maricopa County Yüksek Mahkemesi Yargıcı Todd Lang bu fikri onayladı ve aile mahkemede YZ tarafından oluşturulan Pelkey'in videosunu oynattı. Videoda avatar, katilini affettiğini belirtiyor. Sanık, yılın başlarında adam öldürme ve tehlikeye atma suçlarından hüküm giymişti.

https://www.youtube.com/watch?v=cMs-_8etNts

Yapay zeka tarafından oluşturulan Pelkey, videoda şunları söylüyor: "Beni vuran adam Gabriel Horcasitas'a: O gün bu koşullarda karşılaşmamız gerçekten üzücü. Başka bir hayatta muhtemelen arkadaş bile olabilirdik. Affetmeye inanıyorum."

Yargıç Todd Lang, sanığa 10 yıl hapis cezası verdiğini duyurarak, "Pelkey'in söylediklerini duydum ve ben de karakterini yansıttığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden etik ve yeni teknolojiler konusunda uzman hukuk profesörü Gary Marchant, bu durumun oluşturduğu yasal emsal konusunda endişeli. NBC News'e verdiği demeçte Marchant, "Mahkeme salonunda o kişinin konuştuğunu görüyorsunuz, ancak gerçekte o kişi ölü ve konuşmuyor. Bu durum bizi tehlikeli bir alana doğru götürebilecek bir adım" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Deepfake nedir?
Deepfake, "deep learning" (derin öğrenme) ve "fake" (sahte) kelimelerinin birleşiminden oluşan bir terim olarak biliniyor. Teknoloji, yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak, gerçek gibi görünen ancak tamamen sahte olan dijital içerikler üretiyor. Özellikle video ve ses manipülasyonlarında kullanılıyor ve kısa sürede oldukça gerçekçi sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Deepfake'in en dikkat çekici yönlerinden biri, bir kişinin yüzünü veya sesini taklit edebilmesidir.
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#Teknoloji
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