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 | Özge Sönmez

Zoom toplantısı üzerinden milyonluk vurgun! Yapay zeka başka bir yapay zekayı dolandırdı: Akılalmaz deepfake tuzağı

Türkiye'de bir yazılım firması, yapay zeka destekli sahte bir müşteri tarafından milyonlarca lira dolandırıldı. Sahte müşteri ile 5 milyonluk sözleşme imzalandı, zoom toplantıları düzenlendi. Gerçek ise ödeme günü geldiğinde ortaya çıktı.

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Zoom toplantısı üzerinden milyonluk vurgun! Yapay zeka başka bir yapay zekayı dolandırdı: Akılalmaz deepfake tuzağı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 10:55

Ankara'da faaliyet gösteren bir yazılım firmasının yapay zeka teknolojisi kullanılarak dolandırılması gündeme oturdu. 17 kişilik kadrosuyla özel yazılım çözümleri sunan bir KOBİ, yapay zeka tarafından oluşturulan sahte müşteri tarafından dolandırıldı.

KUSURSUZ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE KONUŞTU

KOBİ, Avrupa merkezli gibi görünen "AlverraTech" adlı müşteriyle ilk kez geçen yıl aralık ayında tanıştı. İngiltere merkezli bir teknoloji firmasının adıyla eşleşen bir domain, özenle hazırlanmış bir web sitesi, hatta şirketin CEO'sunun LinkedIn sayfası dahi vardı. İlk temas bir e-posta ile başladı. Ardından zoom toplantıları yapıldı. Karşılarındaki kişi pürüzsüz İngilizcesi ve net kamera görüntüsüyle ikna ediciydi. Şirkette soyadı 'Kara' olan Türk asıllı bir İngiliz vatandaşı olduğunu söyleyen yönetici de zoom'a katılarak kusursuz Türkçesi ile konuştu.

5 MİLYONA ANLAŞTILAR

Ankaralı firma, yabancı müşterisinin talebi doğrultusunda özel bir e-ticaret altyapısı geliştirdi. Zoom'da görüntülü görüştüler, şirket tescil belgeleri paylaşıldı, sözleşmeler imzalandı, proje teslim edildi. Proje tamamlandığında teslim edilen hizmetin bedeli 5 milyon TL idi. Bu sistem, blockchain destekli stok yönetiminden, yapay zekâ ile çalışan müşteri segmentasyonuna kadar birçok özgün modül içeriyordu. Ancak ne ödeme geldi ne de geri dönüş...

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"HER ŞEY KUSURSUZDU "

Yapay zeka tarafından dolandırılan Ankaralı KOBİ'nin yöneticisi SABAH'a şunları anlattı: "O kadar profesyonel ilerlediler ki, sözleşmeler imzalandı, demo sunumları yapıldı, kaynak kodlarını teslim ettik. Avukatlarıyla yazıştık, yatırımcı sunumları için özel raporlar istediler. Her şey kusursuzdu. Ama aslında sahteymiş. Biz daha sonra elimizdeki zoom kayıtlarını bilişim suçlarına teslim ettik. Onlar analiz ettiklerinde bize görüntülerin deepfake teknolojisi ile oluşturulduğunu ifade ettiler."

GERÇEK KİŞİ YOK, FAİL YOK

Olay yargıya taşındığında ortaya çıkan tablo daha da çarpıcıydı. Hukuki sürecin başlatılamadığını söyleyen firma yetkilisi, "Gerçek bir kişi ve şirket yok, IP adresleri sahte ve anonimleştirilmiş. Bot müşterinin görüntüleri deepfake teknolojisiyle üretilmiş" dedi. Siber suçlarla ilgilenen bir uzman da "Artık karşımızda kimliksiz ama etkili bir suç aktörü var: Yapay zekayla konuşan, karar veren ve kandıran dijital varlıklar" sözleriyle uyarıda bulundu. Uzmanlara göre, artık klasik dolandırıcılık hikâyeleri tarihe karışıyor. Benzer hikayeler Türkiye'nin her yerinden gelmeye başladı.

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