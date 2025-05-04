One UI 7 güncellemesi sonrası pil şikayetleri arttı! Kullanıcılar isyanda

Samsung'un yeni arayüz güncellemesi One UI 7, beraberinde bazı kullanıcılar için pil tüketiminde artış gibi şikayetler getirdi. Galaxy S23, S24 Ultra ve Z Fold 6 gibi modellerde kullanıcılar, güncellemeden sonra cihazlarını daha sık şarj etmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Peki bu durumun sebebi ne?

Yeni yazılımların piyasaya sürüldükten birkaç gün sonra ortaya çıkan hatalara sahip olması yaygın bir durum. Bu bağlamda Samsung One UI 7 sürümünü başlangıçta bazı hataları gidermek için durdurmak zorunda kalmıştı ve birkaç gün sonra yeniden piyasaya sürmüştü.

SamMobile'ın haberine göre pek çok kullanıcı, cihazlarını One UI 7'ye güncelledikten sonra pil tüketiminin arttığını fark etti. Ancak bu ilk bakışta bir hata gibi görünse de son derece olağan bir durum ve endişe edecek bir durum yok.

ONE UI 7 GÜNCELLEMESİ NEDEN PİL TÜKETİMİNİ ARTIRDI?

Kullanıcılar, Reddit'te ve Samsung'un kendi forum sayfalarında, One UI 7 güncellemesinden sonra cihazlarında pil tüketiminin arttığını dile getiriyor.

Örneğin bir Galaxy S23 kullanıcısı Reddit'te yaptığı paylaşımda, cihazı yalnızca Reddit ve YouTube için kullanmasına rağmen "günde birden fazla kez şarj etmek zorunda kaldığını" belirtti. Aynı şikayetleri Galaxy S24 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 kullanıcıları da dile getirdi.

Ancak aynı ve farklı model cihazları kullanıp One UI 7 güncellemesinden sonra pil tüketiminde herhangi bir değişiklik fark etmediğini, hatta pil ömrünün One UI 6'ya kıyasla biraz daha iyi hale geldiğini söyleyenler de var. Bu da, pil tüketimindeki artışın kronik bir sorun olmadığını gösteriyor.

SamMobile'a göre işin aslı şu;

Akıllı telefonlar, kullanım alışkanlıklarınıza ve diğer verilere göre pil verimliliğini optimize eder. Ancak büyük yazılım güncellemeleri, bu kişiselleştirilmiş optimizasyon sürecini sıfırlar. Bu süreç her kullanıcı için farklı şekilde işleyebilir. One UI 7 gibi büyük bir güncelleme yaptıktan sonra pil tüketiminin artmasının sebebi bu.