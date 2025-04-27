Samsung One UI 7 güncellemesi 5 cihaza daha geldi

Samsung, Android 15 güncellemesi kapsamında One UI 7 güncellemesini 5 yeni modeline daha sundu. Peki hangi cihazlar güncellemeyi aldı? İşte Samsung güncelleme listesi ve detaylar.

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünü akıllı telefonlarına dağıtmaya devam ediyor. Gizmochina'nın haberine göre, ilk olarak Galaxy S24 serisi ve Galaxy Z Fold 6 ile Galaxy Z Flip 6 modellerinde görücüye çıkan One UI 7, 5 yeni cihaza daha geliyor.

SAMSUNG ANDROID 15 GÜNCELLEMESİ HANGİ MODELLERE GELDİ?

Güney Koreli teknoloji devi 7 Nisan itibarıyla kararlı One UI 7 güncellemesini yayınlamaya başlamıştı. En son paylaşılan Samsung güncelleme listesine göre aşağıdaki modeller için de dağıtım başladı:

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

ONE UI 7 İLE GELEN YENİLİKLER?

One UI 7 güncellemesi Android 15 özelliklerinin yanı sıra Samsung'un kendi geliştirdiği birçok performans artırıcı, güvenlik odaklı ve kullanım kolaylığı sağlayan yenilikleri de beraberinde getiriyor. İşte One UI 7 ile gelen önemli yenilikler:

Daha akıcı animasyonlar

İki sayfalı yeni Hızlı Panel

Tek elle kullanım için yeniden tasarlanan kamera uygulaması

Güncellenmiş stok uygulama simgeleri

Yeni şarj ve ekran kilidi açma animasyonları

Galaxy AI özellikleri

Büyük klasör desteği

Yeni widget'lar

Pil simgesi güncellemesi

Arka plan bulanıklığında iyileştirmeler

Hap şeklinde görev çubuğu

ONE UI 7 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

One UI 7.0 güncellemesini almak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Cihazınızın Ayarlar menüsüne girin.

Yazılım Güncellemesi sekmesine dokunun.

Güncellemeleri Kontrol Et seçeneğine tıklayın.

Güncelleme mevcutsa, indirip kurabilirsiniz.