Samsung One UI 7 güncellemesi 5 cihaza daha geldi

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünü akıllı telefonlarına dağıtmaya devam ediyor. Gizmochina'nın haberine göre, ilk olarak Galaxy S24 serisi ve Galaxy Z Fold 6 ile Galaxy Z Flip 6 modellerinde görücüye çıkan One UI 7, 5 yeni cihaza daha geliyor.
Güney Koreli teknoloji devi 7 Nisan itibarıyla kararlı One UI 7 güncellemesini yayınlamaya başlamıştı. En son paylaşılan Samsung güncelleme listesine göre aşağıdaki modeller için de dağıtım başladı:
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9 Ultra
ONE UI 7 İLE GELEN YENİLİKLER?
One UI 7 güncellemesi Android 15 özelliklerinin yanı sıra Samsung'un kendi geliştirdiği birçok performans artırıcı, güvenlik odaklı ve kullanım kolaylığı sağlayan yenilikleri de beraberinde getiriyor. İşte One UI 7 ile gelen önemli yenilikler:
Daha akıcı animasyonlar
İki sayfalı yeni Hızlı Panel
Tek elle kullanım için yeniden tasarlanan kamera uygulaması
Güncellenmiş stok uygulama simgeleri
Yeni şarj ve ekran kilidi açma animasyonları
Galaxy AI özellikleri
Büyük klasör desteği
Yeni widget'lar
Pil simgesi güncellemesi
Arka plan bulanıklığında iyileştirmeler
Hap şeklinde görev çubuğu
ONE UI 7 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?
One UI 7.0 güncellemesini almak için şu adımları takip edebilirsiniz:
Android 15, Google tarafından geliştirilen ana işletim sistemidir. One UI 7 ise Samsung'un Android 15 tabanı üzerine inşa ettiği kendi özel arayüzüdür. One UI 7, Samsung cihazlar için ek özellikler, görsel iyileştirmeler ve daha fazla kişiselleştirme seçenekleri sunar.