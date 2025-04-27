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 | Ömer Faruk Dogan

Samsung One UI 7 güncellemesi 5 cihaza daha geldi

Samsung, Android 15 güncellemesi kapsamında One UI 7 güncellemesini 5 yeni modeline daha sundu. Peki hangi cihazlar güncellemeyi aldı? İşte Samsung güncelleme listesi ve detaylar.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 11:34

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünü akıllı telefonlarına dağıtmaya devam ediyor. Gizmochina'nın haberine göre, ilk olarak Galaxy S24 serisi ve Galaxy Z Fold 6 ile Galaxy Z Flip 6 modellerinde görücüye çıkan One UI 7, 5 yeni cihaza daha geliyor.

SAMSUNG ANDROID 15 GÜNCELLEMESİ HANGİ MODELLERE GELDİ?

Güney Koreli teknoloji devi 7 Nisan itibarıyla kararlı One UI 7 güncellemesini yayınlamaya başlamıştı. En son paylaşılan Samsung güncelleme listesine göre aşağıdaki modeller için de dağıtım başladı:

  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9 Ultra
Samsung One UI 7 güncellemesi 5 cihaza daha geldi

ONE UI 7 İLE GELEN YENİLİKLER?

One UI 7 güncellemesi Android 15 özelliklerinin yanı sıra Samsung'un kendi geliştirdiği birçok performans artırıcı, güvenlik odaklı ve kullanım kolaylığı sağlayan yenilikleri de beraberinde getiriyor. İşte One UI 7 ile gelen önemli yenilikler:

  • Daha akıcı animasyonlar
  • İki sayfalı yeni Hızlı Panel
  • Tek elle kullanım için yeniden tasarlanan kamera uygulaması
  • Güncellenmiş stok uygulama simgeleri
  • Yeni şarj ve ekran kilidi açma animasyonları
  • Galaxy AI özellikleri
  • Büyük klasör desteği
  • Yeni widget'lar
  • Pil simgesi güncellemesi
  • Arka plan bulanıklığında iyileştirmeler
  • Hap şeklinde görev çubuğu
Samsung One UI 7 güncellemesi 5 cihaza daha geldi

ONE UI 7 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

One UI 7.0 güncellemesini almak için şu adımları takip edebilirsiniz:

  • Cihazınızın Ayarlar menüsüne girin.
  • Yazılım Güncellemesi sekmesine dokunun.
  • Güncellemeleri Kontrol Et seçeneğine tıklayın.
  • Güncelleme mevcutsa, indirip kurabilirsiniz.
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Sıkça Sorulan Sorular

Android 15 ile One UI 7 arasındaki fark nedir?
Android 15, Google tarafından geliştirilen ana işletim sistemidir. One UI 7 ise Samsung'un Android 15 tabanı üzerine inşa ettiği kendi özel arayüzüdür. One UI 7, Samsung cihazlar için ek özellikler, görsel iyileştirmeler ve daha fazla kişiselleştirme seçenekleri sunar.
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