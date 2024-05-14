Opel Frontera SUV, İstanbul'da görücüye çıkarıldı

14 May 2024 14:49 - Güncelleme : 14 May 2024 14:49

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Opel, otomotiv dünyasına yeni bir soluk getirerek SUV segmentinde iddialı bir modeli daha piyasaya sürdü. Yenilikçi tasarımı ve zengin donanımıyla dikkat çeken yeni Opel Frontera, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla dünyaya lanse edildi.

Markanın 125. yıl kutlamaları kapsamında tanıtılan Opel Frontera, tasarımıyla ilk bakışta dikkat çekiyor. Opel'den yapılan açıklamaya göre, Opel Vizor marka logosunun ortasında yer alan yeni Opel "Şimşek Logosu" ile benzersiz bir kimlik kazanıyor. Modelin sağlam karakterini vurgulayan belirgin çamurluklar, eşikler ve göz alıcı C sütunu, modern ve çarpıcı bir görünüm sunuyor.

1600 LİTREYE KADAR ÇIKAN BAGAJ HACMİ

Yeni Frontera’da birinci öncelik, uzun yolculuklara uygun olması. Yeni modelin sürücü ve ön yolcu koltuklarının orta bölümünde, kuyruk sokumu kemiği üzerindeki baskıyı alan bir yuvaya sahip, patentli yeni Intelli-Seats koltuklar bulunuyor.

Bagaj bölümünde sunulan 450 litreden fazla yükleme kapasitesi ise koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar çıkarılabiliyor. Yeni SUV Frontera özel olarak tasarlanmış, isteğe bağlı olarak sunulan tavan rayları ile 240 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor.

FRONTERA HYBRID

Teknik özellikler açısından da yeni Opel Frontera oldukça iddialı. 48 volt teknolojisine sahip hibrit veya tamamen elektrikli güç seçenekleriyle sunuluyor. Frontera Hybrid, hibrit kullanım için özel olarak geliştirilmiş 136 HP (100 kW) güç sunan, 1,2 litrelik benzinli turbo motora sahip. Bu motor, 28 HP (21 kW) gücündeki bir elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli bir şanzımanla birlikte çalışarak yakıt tüketimi ve karbon emisyonunu geleneksel motorlu bir modele kıyasla önemli ölçüde azaltıyor.

TAM ELEKTRİKLİ SEÇENEKTE 400 KM MENZİL

Frontera'nın 300 kilometreden uzun menzil sunan (WLTP'ye göre) tamamen elektrikli motor seçeneği yakında sipariş edilebilecek. "Uzun menzilli" versiyon olarak sunulacak olan yeni Frontera Electrik, şarj molası vermeden yaklaşık 400 kilometreye (WLTP) kadar mesafe katedebilecek.

Yeni Opel Frontera, kapsamlı bir donanım listesiyle farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış. İki farklı donanım seviyesi sunulan araçta, multimedya bilgi/eğlence sistemi, navigasyon, geri görüş kamerası gibi önemli sistemler bulunuyor.

"125 YILI GERİDE BIRAKTIK"

Bu yıl Opel'in otomobil üretimindeki 125'inci yılını kutladıklarını söyleyen Opel CEO'su Florian Huettl, "Müşterilerimize yenilikçi, pratik ve her şeyden önemlisi ulaşılabilir mobilite sunarak her zaman ileriye doğru yol aldığımız 125 yılı geride bıraktık. Yeni Opel Frontera da son derece esnek özellikleri, geniş iç hacmi ve elektrikli motor seçeneğiyle yeni müşteri gruplarının beğenisini kazanacak" dedi.