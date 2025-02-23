OpenAI, binlerce ChatGPT hesabını kapattı

OpenAI, yapay zeka teknolojilerinin propaganda ve dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını tespit ederek, Çin, Kuzey Kore ve Kamboçya bağlantılı binlerce ChatGPT hesabını kapattı. Şirket, dezenformasyon ve casusluk faaliyetlerine karşı güvenlik önlemlerini artıracağını duyurdu.

Yapay zeka teknolojileri, günlük hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra kötü niyetli amaçlar için de kullanılabiliyor. OpenAI, bu tür tehditlere karşı yeni bir adım atarak, ChatGPT başta olmak üzere yapay zeka tabanlı hizmetlerini kötüye kullanan binlerce hesabı kapattığını duyurdu. Özellikle Çin, Kuzey Kore ve Kamboçya bağlantılı olduğu tespit edilen bazı grupların, dezenformasyon ve dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

YAPAY ZEKA İLE PROPAGANDA VE DOLANDIRICILIK

OpenAI’ın yayımladığı rapora göre, kapatılan hesapların büyük bir kısmı propaganda faaliyetleri yürütüyordu. Çin merkezli bazı kullanıcıların, yapay zeka destekli içerikler üreterek ABD karşıtı haberler yaydığı ve bu içerikleri Latin Amerika’daki bazı medya kuruluşları aracılığıyla dolaşıma soktuğu tespit edildi. Haberler, sahte bir Çinli şirketin imzasıyla paylaşılarak meşruiyet kazanmaya çalışıldı.

Benzer şekilde, Kuzey Kore bağlantılı hesaplar, sahte özgeçmişler ve profesyonel profiller oluşturarak Batılı şirketlerde iş bulma girişiminde bulundu. Uzmanlar, bu yöntemin Kuzey Kore’nin yaptırımları delerek yasadışı gelir elde etmeye yönelik bir strateji olabileceğini belirtiyor.

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILIĞI

OpenAI’ın tespit ettiği bir diğer kötüye kullanım yöntemi ise sosyal medya platformlarında yürütülen sahte etkileşim operasyonlarıydı. Kamboçya merkezli bir grup, yapay zeka ile sahte yorumlar ve sahte kullanıcı hesapları oluşturarak Facebook ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarda dolandırıcılık girişimlerinde bulundu. Bu sahte hesaplar aracılığıyla, kullanıcıları kandırmaya yönelik içerikler paylaşarak maddi kazanç sağlamaya çalıştıkları ortaya çıktı.

ABD HÜKÜMETİ VE OPENAI’DAN KARARLI MÜCADELE

ABD hükümeti, yapay zekanın otoriter rejimler tarafından propaganda ve casusluk faaliyetlerinde kullanıldığı konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyordu. OpenAI’ın aldığı bu önlem, Batı ülkelerine yönelik dezenformasyon kampanyalarıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, yapay zekanın etik ve güvenilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak adına güvenlik önlemlerini daha da sıkılaştıracağını duyurdu.