OpenAI ile Apple anlaştı: iOS 18'e 'ChatGPT' dopingi

11 May 2024 10:58 - Güncelleme : 11 May 2024 11:01

Apple'ın haziran ayında tanıtacağı iOS 18 işletim sistemine yapay zeka özelliklerini getirebilmek amacıyla OpenAI veya Google'dan destek almak istediği iddia edilmişti.

İddiayı ortaya atan Bloomberg teknoloji editörü Mark Gurman, iPhone üreticisinin her iki şirketle masaya oturduğunu söyledi. Konuyla ilgili öğrendiği yeni bir gelişmeyi aktaran Gurman, Apple'ın Google ile görüşmeye devam ettiğini belirtirken, OpenAI ile anlaştığını öne sürdü.

CHATGPT, IOS 18 İLE IPHONE'A GELİYOR

Raporda, bu anlaşma ile birlikte Apple'ın iOS 18 güncellemesindeki yapay zeka odaklı özelliklerinin bir parçası olarak ChatGPT tarafından desteklenen "bir sohbet botunu" piyasaya sunacağı iddia ediliyor.

Mark Gurman haberinde şöyle dedi:

"Durum özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, iki tarafın Apple'ın bir sonraki iPhone işletim sistemi olan iOS 18'de ChatGPT özelliklerini kullanacağı anlaşmanın şartlarında anlaştığını söyledi. Apple ayrıca Alphabet'in Google'ı ile de şirketin Gemini sohbet botunu lisanslama konusunda görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler henüz bir anlaşmayla sonuçlanmadı ama devam ediyor."

Bununla birlikte Gurman, Apple ile OpenAI arasındaki anlaşmanın yakın zamanda duyurulacağının garantisinin olmadığının da altını çiziyor.