Editor
 | Serhat Yıldız

OpenAI sahaya iniyor: 'Ajan telefon' fikri bu kez tutar mı?

OpenAI’ın yapay zekâ ajanlarıyla çalışan akıllı telefon planı yeniden gündemde. Ancak daha önce denenen benzer projelerin akıbeti, akıllarda soru işareti bırakıyor.

OpenAI sahaya iniyor: 'Ajan telefon' fikri bu kez tutar mı?
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 10:19

Yapay zekâ deyince akla ilk gelen şirketlerden biri olan , şimdi gözünü akıllı telefonlara dikmiş durumda. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni konseptte, klasik uygulama mantığı neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Onun yerine, kullanıcının ihtiyaçlarını anlayıp yerine getiren yapay zekâ ajanları devreye giriyor.

OpenAI sahaya iniyor: 'Ajan telefon' fikri bu kez tutar mı?

Yani telefonla uğraşmak yerine, talebinizi söylüyorsunuz; gerisini sistem hallediyor. Gerekli uygulamaları arka planda açıyor, işlemleri tamamlıyor ve size sonucu sunuyor. Kulağa oldukça iddialı geliyor, kabul etmek lazım.

KENDİ İŞLEMCİSİYLE GELİYOR

İddialara göre OpenAI, bu hedef için donanım tarafında da ciddi adımlar atıyor. Şirketin, Qualcomm ve MediaTek ile birlikte özel bir işlemcisi geliştirdiği konuşuluyor. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre bu hamle, OpenAI’ın cihaz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayacak. Yani yazılım ve donanım uyumu baştan sona şirketin elinde olacak. Ama hemen yarın piyasada görmeyi beklemeyin. Bu “ajan telefonun” 2028’den önce raflara çıkması pek olası görünmüyor.

OpenAI sahaya iniyor: 'Ajan telefon' fikri bu kez tutar mı?

DAHA ÖNCE DENENDİ… AMA OLMADI

Aslında bu fikir tamamen yeni değil. dünyası daha önce de benzer girişimlere sahne oldu. Örneğin, Humane AI Pin projesi, akıllı telefonun yerini almayı hedeflemişti. Küçük bir cihaz üzerinden kullanıcıyla etkileşime giriyor, yapay zekâ yardımıyla işleri hallediyordu. Ancak beklentileri karşılayamadı ve sonunda HP’ye satıldı. Ardından sahneye Rabbit R1 çıktı. CES 2024’te oldukça ses getiren bu cihaz, ekranlı yapısıyla daha “telefon gibi” bir deneyim sunuyordu. Yine aynı mantık: uygulamalar yok, her şeyi ajanlar yapıyor. Fakat sistemdeki açıklar ve yazılım sorunları kısa sürede projeyi çıkmaza soktu.

OpenAI sahaya iniyor: 'Ajan telefon' fikri bu kez tutar mı?

KULLANICI ALIŞKANLIKLARI KOLAY DEĞİŞMİYOR

Bu noktada en büyük soru şu: İnsanlar gerçekten uygulamasız bir dünyaya hazır mı? Elon Musk gibi isimler gelecekte uygulamaların tamamen ortadan kalkacağını savunuyor. Ona göre her işi yapay zekâ ajanları üstlenecek. Ama işin bir de diğer tarafı var. Pek çok uzman, kullanıcı alışkanlıklarının bu kadar hızlı değişmeyeceğini düşünüyor. Çünkü insanlar yıllardır uygulamalar üzerinden etkileşim kurmaya alıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AB/Schengen ülkelerine seyahat eden vatandaşlara uyarı! Bulgaristan sınırında EES kargaşası: 10 saat beklediler
Bahar günü kış geldi! Ankara'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
