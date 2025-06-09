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 | Ömer Faruk Dogan

Otomobil şirketinden şoke eden karar! Haber vermeden iptal ettiler

Otomobilden bilgisayara, oyun konsolundan akıllı telefonlara kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren Sony, yeni telefonu Xperia 1 VII için Avrupa'da başlattığı ücretsiz WH-1000XM5 kulaklık hediyeli ön sipariş kampanyasında müşterileri hayal kırıklığına uğrattı. Birçok ülkedeki kullanıcılar, siparişlerinin hiçbir uyarı yapılmadan iptal edildiğini bildiriyor.

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Otomobil şirketinden şoke eden karar! Haber vermeden iptal ettiler
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 17:50

Sony, Xperia 1 VII model akıllı telefonunu duyurduktan kısa bir süre sonra, birçok Avrupa ülkesinde ücretsiz WH-1000XM5 kulak üstü kulaklık hediyeli bir ön sipariş kampanyası başlatmıştı. GSMArena'nın haberine göre, teknoloji devinin, bazı ön siparişleri bildirimde bulunmaksızın iptal etti.

"TEKRAR SİPARİŞ VERİN" TAVSİYESİ

Birçok müşteri, siparişlerinin herhangi bir ön bildirim veya açıklama olmadan iptal edildiğini söyledi. Bazı kullanıcılar yeniden sipariş vermeleri gerektiğinin söylendiğini ancak ücretsiz kulaklık kampanyasının süresi dolduğu için artık bu hediyeyi alamayacaklarını belirtti.

Şikayetler Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve diğer birçok ülkeden geliyor. Şu ana kadar ise şirketten resmi bir açıklama gelmiş değil.

Otomobil şirketinden şoke eden karar! Haber vermeden iptal ettiler

TELEFON TÜRKİYE'DE SATILMIYOR

Sony, telefonlarını Türkiye'de satmadığından dolayı bu durum Türk kullanıcıları ilgilendirmiyor. Şirket ülkemizde yalnızca PlayStation oyun konsolu ve kamera gibi ürünlerini satıyor.

Bu arada Sony; otomobil, oyuncu ve eğlence sistemlerinden akıllı telefonlara, yapay zekadan sinemaya kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Sony hangi ülkelerde siparişleri iptal etti?
Şikayetler ağırlıklı olarak Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa gibi Avrupa ülkelerinden geliyor.
ETİKETLER
#avrupa
#sony
#Xperia 1 Vii
#Wh-1000xm5
#Kulaklık Kampanyası
#Ön Sipariş Iptali
#Kullanıcı Şikayeti
#Teknoloji
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