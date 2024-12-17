Otonom sürüş yarışında Mercedes öne geçti: Almanya'dan beklenen onay geldi

17 Aralık 2024 13:57 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 13:57

Mercedes-Benz, Almanya'da BMW'nin önüne geçerek S-Serisi ve EQS modelleri için saatte 95 kilometre hıza kadar Seviye 3 otonom sürüş sistemi onayı aldı. Şirket, "Drive Pilot" sistemini gelecekte saatte 130 kilometre hıza çıkarmayı hedefliyor.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, otonom sürüş teknolojisinde önemli bir adım atarak Almanya'da saatte 95 kilometre hıza kadar otomatik sürüş için onay aldı. Mercedes-Benz'in yaptığı açıklamaya göre, Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) tarafından S-Serisi ve EQS modellerinde belirli koşullar altında çalışan otonom sürüş sistemi onaylandı.

Şirketin "Drive Pilot" adıyla geliştirdiği otonom sürüş sistemi, sürücünün aracın kontrolünü tamamen sisteme devretmesine olanak tanıyor. "Seviye 3" teknolojisi, otonom sürüşte sürücünün direksiyon ve pedallardan ellerini çekebilmesine izin vererek araç kontrolünü sistemin üstlenmesini sağlıyor.

BİR SONRAKİ HEDEF: SAATTE 130 KİLOMETRE HIZ

Mercedes-Benz'in otomatik sürüş sistemi özelliğine sahip olan araçları, belli koşullar altında otoyollarda saatte 95 kilometre hıza kadar öndeki bir aracı takip edebilecek. Alman otomobil üreticisi, söz konusu sistemi saatte 130 kilometreye kadar daha yüksek hızlarda sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

S-Serisi ve EQS modellerinde Drive Pilot fiyatı aynı kalacak. Bu da KDV dahil 5 bin 950 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor. Öte yandan halihazırda "Drive Pilot" özelliğine sahip olan araçlar ise ücretsiz olarak güncellenecek. Şu ana kadar sürücüler, en fazla saatte 60 kilometre hıza kadar bu sistemi kullanabiliyorlardı.

Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu tarafından verilen onayla birlikte Mercedes, ülke çapında daha yüksek hızlar için onay alarak 3. seviyede kısmi otonom otomobil satabilen ilk şirket olacak. Bir diğer Alman otomotiv şirketi BMW de halihazırda saatte 60 kilometre hıza kadar otonom sürüş özelliğine sahip sürücü asistanı sunuyor.