Outlook'ta güvenlik açığı keşfedildi... 400 milyon kullanıcı tehlikede

22 Haziran 2024 14:20 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 14:20

NVIDIA ve Microsoft arasında dengeler değişti! Dünyanın en değerli şirketi yeniden Microsoft oldu

NVIDIA ve Microsoft arasında dengeler değişti! Dünyanın en değerli şirketi yeniden Microsoft oldu

E-posta sahteciliğine olanak sağlayan bir açığın ortaya çıkarılmasının ardından 400 milyon Outlook kullanıcısına acil bir uyarı yapıldı.

Daily Mail'in haberine göre, SolidLab'da çalışan bir güvenlik araştırmacısı bulgularını X'te paylaşarak, açığın herhangi birinin hesapları taklit etmesine izin verdiğini ve kötü niyetli kişilerin diğer kullanıcılara kötü niyetli e-postalar göndermesine olanak tanıdığını ortaya koydu.

OUTLOOK'TAKİ GÜVENLİK AÇIĞINDAN NASIL KORUNUR?

Vsevolod Kokorin, Microsoft'un güvenlik e-posta hesabını taklit edebildiğini gösteren bir gösteri sundu. Uzman, tüm Outlook kullanıcılarına yeni e-postaları açarken dikkatli olmalarını ve özellikle de garip bağlantılara tıklamaktan kaçınmalarını tavsiye etti.

Outlook dünya çapında en yaygın kullanılan e-posta hizmetlerinden biri olup, e-posta yönetimi pazarında yüzde 40'tan fazla pazar payına sahip.

Kokorin TechCrunch'a yaptığı açıklamada, söz konusu açığı aylar önce ortaya çıkardıktan kısa bir süre sonra Microsoft'a bildirdiğini, ancak şirketin bulgularını dikkate almadığını söyledi. İddiaya göre Microsoft, güvenlik uzmanına bulgularını tekrarlayamayacağını söyledi.

Kokorin, "Microsoft herhangi bir ayrıntı vermeden sadece yeniden üretemeyeceklerini söyledi" dedi.