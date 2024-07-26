Oyun dünyası haziranda hareketli geçti! İşte en çok alışveriş yapılan 10 oyun

26 Temmuz 2024 12:26 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 12:26

Oyunfor'dan gelen son açıklamalara göre, geçtiğimiz ay oyun dünyasında büyük bir hareketlilik yaşandı. Özellikle FPS (First-Person Shooter) oyunları, oyuncuların gözdesi haline gelerek büyük ilgi gördü. Bu artışın sadece oyun türüyle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda oyuncuların oyun oynadıkları platformlarda da değişiklik gözlendiği ifade edildi. Oyuncuların tercih ettiği oyun sistemi olarak da PC platformu ön plana çıktı.

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA ARTIŞI PC OYUNLARI GÖSTERDİ

2024 yılının Haziran ayında oyun alışverişlerinde belirgin bir artış yaşandı; bu artış, Mayıs ayına göre %7, 2023 yılının Haziran ayına göre ise %10 oranında gerçekleşti. PC ve konsol oyunları, diğer aylara göre daha fazla ilgi görürken, mobil oyunlar da satış hacmini korumayı başardı. Özellikle PC oyunları, Haziran ayında en fazla artış gösteren kategori oldu.

Nisan 2024 : PC: %39 Konsol: %27 Mobil: %34

Mayıs 2024 : PC: %40 Konsol: %27 Mobil: %33

Haziran 2024 : PC: %41 Konsol: %28 Mobil: %31

EN ÇOK OYUN İÇİ SATIŞ YAPILAN 10 OYUN Haziran ayında en çok alışveriş yapılan ilk dört oyunun hepsi FPS (First Person Shooter) türünden oldu. Ayrıca, en çok alışveriş yapılan ilk 10 oyundan altısının PC kategorisinde yer aldığı gözlemlendi. Bu oyunlar arasında CS2, Valorant, LoL, WoW, Metin 2 ve Roblox bulunuyor. Bu performansla, PC platformunun hala oyun endüstrisinde önemli bir oyuncu kitlesi ve satın alma gücüne sahip olduğu görüldü. PC'de oyun oynamak, özellikle rekabetçi oyunlar gibi türlerde, oyunculara daha iyi bir kontrol ve performans sunması açısından önem arz ediyor. Mobil oyunlarda ise dünyada en çok oynanan PUBG Mobile ve Free Fire oyunları, önceki aya göre satışlarını artırdı. Haziran ayında en çok alışveriş yapılan ilk dört oyunun hepsi FPS (First Person Shooter) türünden oldu. Ayrıca, en çok alışveriş yapılan ilk 10 oyundan altısının PC kategorisinde yer aldığı gözlemlendi. Bu oyunlar arasında CS2, Valorant, LoL, WoW, Metin 2 ve Roblox bulunuyor. Bu performansla, PC platformunun hala oyun endüstrisinde önemli bir oyuncu kitlesi ve satın alma gücüne sahip olduğu görüldü. PC'de oyun oynamak, özellikle rekabetçi oyunlar gibi türlerde, oyunculara daha iyi bir kontrol ve performans sunması açısından önem arz ediyor. Mobil oyunlarda ise dünyada en çok oynanan PUBG Mobile ve Free Fire oyunları, önceki aya göre satışlarını artırdı.