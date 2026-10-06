Oyuncu laptopu uzun yükte ne kadar ısınır? Casper Excalibur G870 ısı sonuçları

Bu üç değer aynı bölgenin sıcaklığını anlatmıyor: kasa ölçümü temas edilen yüzeyi, CPU ve GPU sensörleri içerideki bileşenleri gösteriyor. Ayrıca dört saatlik kasa deneyiyle bir saatlik bileşen yükü farklı uygulamalara dayanıyor. Uzun kullanım için anlamlı değerlendirme, yalnızca en yüksek dereceye bakmak yerine ölçüm noktası, yük türü ve süreyi birlikte ele alıyor.

Isı çalışmasının bağımsız kayıtları

Intertek Test Hizmetleri A.Ş.'nin 11 Eylül 2026 tarihli 202600539IST numaralı raporu, SR004543863 seri numaralı Excalibur G870 numunesini kapsıyor. Testler 6–20 Ağustos 2026 arasında yürütüldü. Sistem ve oyun performansı, ekran parlaklık homojenliği, termal performans, menteşe dayanıklılığı ve batarya olmak üzere beş grupta PASS sonucu kaydedildi. Bu yazıdaki sıcaklıklar, söz konusu numunenin bağımsız çalışmasına ve açıklanan test koşullarına ait.

Kayıt, şirket içi bir ölçümün bağımsız sonuç gibi aktarılmasıyla oluşmuyor; bulguların kuruluşu ve rapor kimliği açık. Bunun kullanıcı açısından karşılığı, farklı sayfalarda gördüğü dereceleri aynı çalışmaya geri götürebilmesi. Excalibur G870'e ait termal veride gövde yüzeyi ile sensör ölçümleri ayrı tutulduğunda, sıcaklık hakkında tek kelimelik bir yargı yerine hangi bölgenin nasıl değerlendirildiği görülebiliyor. PASS, rapordaki kabul yönteminin sonucunu ifade ediyor.

4 saatlik video ile 1 saatlik bileşen yükü

Gövde sıcaklığı ölçümünde iki farklı 2K video aynı anda 240 dakika oynatıldı. CPU ve GPU sensörleri içinse HeavyLoad ile yüzde 100 CPU ve yüzde 100 GPU yükü hedeflenerek 60 dakika ölçüm yapıldı. Böylece yüzeyin uzun video kullanımındaki davranışı ve iç bileşenlerin yoğun uygulama altındaki sıcaklıkları ayrı deneylerle kaydedildi.

Bu ayrım, “4 saat boyunca oyun oynandı” sonucuna varmadan test süresini anlamayı sağlıyor. Video oynatma ile HeavyLoad aynı iş yükü değil; oyunların CPU ve GPU kullanım düzeni de kendi sahnelerine göre değişiyor. Excalibur G870 çalışmasının gücü, bu yükleri ve süreleri ayrı göstermesi. İki uygulamadan elde edilen değerler aynı bilgisayara ilişkin olsa da tek bir kesintisiz oyun seansının sıcaklık grafiği olarak ele alınmıyor.

Kullanıcının dokunduğu gövde ile iç sensörler

En yüksek kasa yüzeyi değeri 37 °C olarak kaydedildi. CPU sensörünün 86 °C olması, bu sıcaklığın kullanıcının elinin temas ettiği yüzeyde de bulunduğu anlamına gelmiyor. GPU sensöründeki 87,6 °C de aynı şekilde ekran kartının dahili ölçümü. Kullanım hissi hakkında konuşurken kasa bölgeleri, bileşenlerin yoğun yük altındaki davranışı değerlendirilirken sensörler öne çıkıyor.

Excalibur G870'in yüzey sonucu, belirtilen uzun video çalışmasında kasanın nasıl davrandığına ilişkin bir referans. İşlemci ve grafik sensörleri ise daha yoğun bir uygulamanın ayrı kayıtlarını sunuyor. Bu yüzden cihazın rahat kullanımı, tek bir dahili dereceyle açıklanamaz. Aynı şekilde düşük bir yüzey ölçümünden bileşenlerin her uygulamada aynı sıcaklıkta kalacağı da çıkarılamaz. Ölçüm noktasını belirtmek, sayının kullanıcıyla ilişkisini açıklaştırıyor.

CPU ve GPU sensörlerinin termal sonuçları

GPU maksimum sıcaklığı 87,6 °C, karşılaştırıldığı kriter ise 86 °C. Ölçülen değer, yalın eşikten yüksek olmasına rağmen raporda tanımlanan yüzde 3 kabul payı içinde kaldığı için PASS olarak değerlendirildi. CPU sensörü için 86 °C sonucu kaydedildi. Kasa yüzeyinin en yüksek 37 °C olması ise ayrı bir yüzey bulgusu olarak sunuldu.

Kabul payını açıklamak, olumlu sonuç ile ölçülen değeri birlikte görünür kılıyor. Buradaki yüzde 3, bütün oyun laptopları için genel bir güvenlik kuralı şeklinde ele alınmıyor; bu raporun değerlendirme yöntemini anlatıyor. Kullanıcı açısından değerli nokta, yalnızca “geçti” sözcüğünün değil, geçme kararının hangi değer ve kabul yöntemiyle verildiğinin de açık olması. Böylece termal sonuç, pazarlama sıfatından daha somut bir bilgiye dönüşüyor.

Excalibur G870'te ölçüm noktası ve deney türü

İncelenen alan Uygulama Kaydedilen maksimum Sonucun anlamı Kasa yüzeyi İki 2K video, 240 dakika 37 °C Uzun video kullanımındaki yüzey bulgusu CPU sensörü HeavyLoad, 60 dakika 86 °C İşlemcinin yoğun yük ölçümü GPU sensörü HeavyLoad, 60 dakika 87,6 °C 86 °C kriteri + %3 kabul payıyla PASS

Gerçek oyun seansında değişen iş yükü

Bir oyunda kalabalık sahne, menü ve açık alan aynı donanım yükünü üretmeyebilir. Bu nedenle G870'in HeavyLoad sonucu, belirli bir oyunun her dakikasını yeniden oluşturmuyor. Fan ve güç profili, yazılım durumu ve ortam da kullanıcı deneyimine katılıyor. Raporun sunduğu termal referans, bu değişkenleri yok saymak yerine ölçülmüş bir başlangıç noktası olarak değerlendirildiğinde daha kullanışlı.

Uzun oyun seansı planlayan kullanıcı için sıcaklığın yanında performansın zaman içindeki seyri ve ses davranışı da önem taşıyor. Excalibur G870'in burada verilen 3 sıcaklık değeri, tek başına fan gürültüsü veya kare hızının ne kadar değiştiği hakkında sayı sağlamıyor. Bu ayrıntılar ayrı ölçüm gerektiriyor. Isı verisi, seçimin termal ayağına katkı verirken fiyat, ekran ve donanım gereksinimleri diğer karar alanları olarak kalıyor.

Sıkça sorulan sorular

Excalibur G870'in dört saatlik ölçümü sürekli oyun testi mi?

Hayır. Intertek çalışmasında kasa yüzeyi için iki farklı 2K video aynı anda 240 dakika oynatıldı. CPU ve GPU sensörlerinin yoğun yük ölçümü ise HeavyLoad ile 60 dakika sürdü. Bu iki süreyi birleştirerek dört saatlik kesintisiz oyun deneyi tanımlamak mümkün değil. Uygulamalar, bilgisayarın farklı termal yönlerini ayrı ayrı inceliyor.

Excalibur G870'in CPU derecesi kasanın da aynı sıcaklıkta olduğunu gösterir mi?

CPU sensörünün 86 °C sonucu, işlemcinin dahili ölçümünü ifade eder. Intertek çalışmasındaki en yüksek kasa yüzeyi ise ayrı uygulamada 37 °C olarak kaydedilmiştir. Kullanıcının temas ettiği alan ile içerideki bileşen aynı ölçüm noktası değildir. Excalibur G870'in termal değerlendirmesinde bu ayrım, sıcaklığın neyi anlattığını doğru biçimde belirlemeye yardım eder.

G870'i oyun için değerlendirirken hangi sıcaklık verilerine bakılmalı?

Oyun için G870 değerlendirilirken CPU ve GPU sensörlerinin yük altındaki ölçümleri, temas edilen kasa yüzeyinden ayrı incelenmelidir. Intertek çalışmasında bileşenler HeavyLoad ile 60 dakika ölçülmüştür. Kullanıcı, bu termal referansı oynayacağı oyunun performans verisi, hedef çözünürlüğü ve seçilen donanımla birlikte ele alabilir. Fan sesi beklentisi için ayrıca ses ölçümü gerekir.

HeavyLoad ölçümü oyun sırasındaki fan sesini açıklar mı?

HeavyLoad uygulamasındaki CPU ve GPU sıcaklıkları, tek başına fan gürültüsünü ölçmez. Excalibur G870 için burada aktarılan çalışma, bileşen sensörlerinin 60 dakikalık yük davranışını anlatır. Sessizlik beklentisi için ayrı ses ölçümü ve fan profilinin açıklanması gerekir. Termal veriden otomatik olarak düşük ses seviyesi veya her oyunda aynı fan davranışı çıkarılamaz.

Isı sonucundan kare hızı düşüşü hesaplanabilir mi?

Yalnız sıcaklık değerleriyle kare hızı düşüşünün miktarı hesaplanamaz. Bunun için zaman boyunca kaydedilmiş performans, güç ve sıcaklık verilerinin birlikte incelenmesi gerekir. G870'in Intertek ölçümleri termal referans sağlar; burada verilen maksimumlar, oyunun başlangıcı ile sonu arasındaki performans farkının sayısal karşılığı değildir. Bu başlık için ayrıca süreklilik verisi gerekir.

Sonuç: Uzun kullanımda hangi termal bilgiye ağırlık verilir?

Önceliği masada uzun kullanım olan oyuncu, temas ettiği yüzeyin davranışıyla iç bileşenlerin yük ölçümünü birlikte değerlendirebilir. Excalibur G870'in bağımsız çalışması bu iki alanı ayırarak görünür kılıyor. Satın alma kararı; oynanan oyun, seçilen donanım ve beklenen ses düzeyiyle tamamlandığında daha anlamlı. Özellikle sessizlik veya zaman içinde sabit kare hızı arayan kullanıcı için sıcaklık verisini tamamlayan ölçümler belirleyici olacaktır.

Excalibur G870 Intertek termal sonuçlarının ayrıntıları bağımsız ölçümün kaydını, Casper ürün testleri ve doğrulama arşivi ise farklı çalışmaların erişim noktasını sunuyor.

Excalibur G870 serisinin güncel ürün seçenekleri, satın alınacak donanımı ayrıca incelemeyi sağlar.