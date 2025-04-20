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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Oyuncuların 'yapay zeka' pişmanlığı! Yüzlerini satmanın bedelini ağır ödüyorlar

Bazı oyuncular dijital kopyalarını yapay zeka şirketlere lisanslayarak para kazanıyor. Ancak Adam Coy ve Simon Lee gibi isimler, yüzlerinin izinsiz biçimde sahte sağlık ürünleri ya da rahatsız edici videolarda kullanıldığını gördükten sonra bu kararlarından dolayı büyük pişmanlık yaşıyorlar.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 09:38

Bazı maddi sıkıntı yaşayan oyuncular, yüzlerini yapay zeka şirketlerine sattıklarından dolayı bin pişman. AFP'nin haberine göre, dijital kopyalarının kötüye kullanıldığını gören bu oyuncular arasında Adam Coy ve Simon Lee gibi aktörler bulunuyor.

29 yaşındaki oyuncu Coy, yüzü ve sesinin bir yıl boyunca kullanılma hakkını MCM'ye 1.000 dolara sattığını ve o sırada "Acaba çizgiyi aşıyor muyum?" diye düşünmediğini söyledi. AFP'ye verdiği demeçte, kendisini oldukça rahatsız edici videolarda gördüğünü ifade etti.

Oyuncuların 'yapay zeka' pişmanlığı! Yüzlerini satmanın bedelini ağır ödüyorlar

Güney Koreli oyuncu Simon Lee'nin yapay zekayla oluşturulmuş görüntüleri de saf internet kullanıcılarını dolandırmak için kullanıldı. Lee, TikTok ve Instagram'da "şüpheli sağlık ürünleri" tanıtan videolarda kendi yüzünü görünce "şoke olduğunu" ve yüzünün açıkça dolandırıcılık olan içeriklerle ilişkilendirilmesinden utanç duyduğunu belirtti.

YZ avatar teknolojisi ilerledikçe, insanların kendi dijital kopyalarını başka şirketlere satma isteği muhtemelen daha da artacak. CNBC'nin haberine göre, bu hizmeti sağlayan en başarılı şirketlerden biri olan İngiltere merkezli Synthesia, ocak ayında değerini ikiye katlayarak 2,1 milyar dolara çıkardı.

The Guardian'ın haberine göre şirket geçen hafta, avatarlarını daha insan benzeri hale getirmek için Shutterstock ile 2 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Oyuncuların 'yapay zeka' pişmanlığı! Yüzlerini satmanın bedelini ağır ödüyorlar

Oyuncuların benzerliklerini lisanslamaya teşvik edilmesini sağlamak adına, Synthesia kısa süre önce bir hisse senedi fonu da başlattı. Şirkete göre, en popüler YZ avatarlarının arkasındaki oyuncular veya Synthesia'nın pazarlama kampanyalarında yer alan oyuncular, 1 milyon dolar değerindeki "şirket hisseleri havuzundan" hisse alma hakkı kazanacaklar.

Synthesia, "Bu oyuncular dört yıla kadar programda yer alacak ve bu süre boyunca hisse hakları aylık olarak verilecek" dedi.

OYUNCULARA AĞIR SÖZLEŞMELER DAYATILIYOR

Oyuncular için dijital kopyalarını satmak oldukça kolay ve zahmetsiz bir iş. Yeşil perde önünde çeşitli yüz ifadeleri sergilemeleri yeterli oluyor.

Ancak oyuncular adına savunuculuk yapan avukat Alyssa Malchiodi, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Birlikte çalıştığım müşterilerin çoğu neye imza attıklarını tam olarak anlamıyorlar" diyerek, bazı sözleşmelerin "istismarcı olarak kabul edilen maddeler" içerdiğini ve hatta bazen "dünya çapında, sınırsız, geri alınamaz kullanım hakkı tanıdığını ve geri çekilme haklarının olmadığını" ifade etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Oyuncular yapay zeka şirketlerine yüzlerini nasıl satıyor?
Genellikle bir sözleşme imzalayarak ve yeşil perde önünde çeşitli yüz ifadeleri sergileyerek, dijital benzerliklerini (görünüm ve ses dahil) belirli bir süreyle şirketlere lisanslıyorlar.
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#Teknoloji
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