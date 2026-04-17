Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Papara yeni sahibi resmen belli oldu! SPK onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Papara Menkul Değerler'in tüm hisselerinin devredilmesi işlemini onayladı. Bu kararla birlikte Papara yeni sahibi belli oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (), atanan Papara Menkul Değerler AŞ’nin ortaklık yapısındaki değişikliğe dair beklenen kararını açıkladı. Şirketin tüm paylarının Türkiye Emlak Katılım Bankasına devredilmesine resmi onay verildi.

Kurulun değerlendirmesi sonucunda, 220 milyon 384 bin lira tutarındaki hisselerin tamamı PPR Holding AŞ çatısı altından çıkarak Emlak Katılım Bankası bünyesine geçti.

PAPARA YENİ SAHİBİ EMLAK KATILIM OLDU

SPK, sermaye piyasası kurumlarının ortaklık yapısındaki değişikliğe dair bir takım kararlar aldı.

Buna göre, Kurul Papara Menkul Değerler AŞ'nin ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar vererek, şirketin 220 milyon 384 bin lira tutarındaki bütün paylarının PPR Holding AŞ'den Türkiye Emlak Katılım Bankasına devrini onayladı.

Papara Elektronik Para ile birlikte Papara Teknoloji, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Papara Menkul Değerler şirketlerinin payları tarafından ihaleye çıkarılmıştı.

İhale için muhammen bedel 4,27 milyar lira, yani yaklaşık 100 milyon dolar olarak belirlenmişti.

27 Mayıs 2025'te "yasa dışı bahis" soruşturmasında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Papara dahil 10 şirkete kayyum atamıştı.

Papara'nın, yasa dışı bahis para trafiğine önayak olduğu, 26 binden fazla hesabı kontrol eden örgütün elebaşının Karslı olduğu öne sürülmüştü. Gözaltındaki 15 kişiden Karslı dahil 11'i tutuklanmıştı.

TMSF, 22 Ocak'ta PPR Holding'e bağlı Papara Elektronik Para AŞ, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Papara Teknoloji AŞ, Papara Menkul Değerler AŞ şirketlerini satışa çıkarmıştı.

