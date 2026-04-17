Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların sohbet geçmişi üzerindeki kontrolünü artıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulamanın Android için yayınlanan son Beta sürümüne, mesajların yalnızca gönderildikten sonra değil karşı tarafça okunduktan sonra da belirli bir süre içinde otomatik olarak silinebileceği yeni bir seçenek eklendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ WhatsApp için "okunduktan sonra kaybolan mesaj" dönemi başlıyor WhatsApp, kullanıcıların mesajlarının karşı tarafça okunduktan sonra da belirli bir süre içinde otomatik olarak silinmesini sağlayacak yeni bir özelliği üzerinde çalışıyor. WhatsApp'ın Android için yayınlanan Beta sürümünde, mesajların gönderildikten sonra değil karşı tarafça okunduktan sonra da belirli bir süre içinde otomatik olarak silinebileceği yeni bir seçenek eklendi. Bu yeni özellik ile mesajlar 5 dakika, 1 saat ya da 12 saat gibi sürelerle silinebilecek. Kullanıcılar bu zamanlayıcıyı tüm sohbetler için varsayılan olarak veya yalnızca belirli kişilerle yapılan görüşmelerde etkinleştirebilecek. Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair net bir tarih paylaşılmadı.

Google Play Store üzerinden dağıtılan "WhatsApp Beta Android 2.26.15.11" sürümünde ortaya çıkan kod satırları, şirketin kaybolan mesajlar arayüzünü yenilediğini gösteriyor.

Hatırlanacağı üzere WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliğini uzun süredir bünyesinde barındırıyor. Kullanıcılar şu anda bir sohbeti açarken mesajların 1 gün, 1 hafta veya 90 gün sonra silinmesini tercih edebiliyor. Ancak bir mesajın saatlerce ya da günlerce ekranda kalması bazı kullanıcılar için gizlilik açısından her zaman istenen bir durum değil.

"OKUNDUKTAN SONRA" ZAMANLAYICISI GELİYOR

Yeni geliştirilen özellik tam olarak bu boşluğu dolduruyor. Mesajlar artık yalnızca belirli bir süre gönderimin ardından değil, alıcının mesajı okumasının ardından da otomatik olarak silinebilecek. 5 dakika, 1 saat ya da 12 saat seçenekleri arasından dilediğiniz zamanı tercih edebileceksiniz.

Böylelikle kullanıcılar, gönderdikleri mesajın alıcının cihazında ne kadar süre görünür kalacağını neredeyse dakikası dakikasına belirleyebilecek.

Kullanıcılar "okunduktan sonra sil" zamanlayıcısını tüm sohbetler için varsayılan olarak ayarlayabileceği gibi yalnızca belirli kişilerle yapılan görüşmelerde de etkinleştirebilecek.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

WhatsApp'ın yeni özelliği için net bir tarih henüz paylaşılmış değil. Ancak uygulamanın Beta sürümünü kullananlar, özellik genel kullanıma sunulmadan önce şimdiden test edebiliyor.