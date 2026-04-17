Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp için "okunduktan sonra kaybolan mesaj" dönemi başlıyor

WhatsApp'a yeni mesaj silme seçeneği geliyor. Artık kullanıcılar, mesajlarının karşı taraf okuduktan sonran otomatik olarak silineceği süreyi seçebilecek.

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 15:12

Meta'nın sahip olduğu uygulaması , kullanıcıların sohbet geçmişi üzerindeki kontrolünü artıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulamanın Android için yayınlanan son Beta sürümüne, mesajların yalnızca gönderildikten sonra değil karşı tarafça okunduktan sonra da belirli bir süre içinde otomatik olarak silinebileceği yeni bir seçenek eklendi.

Google Play Store üzerinden dağıtılan "WhatsApp Beta Android 2.26.15.11" sürümünde ortaya çıkan kod satırları, şirketin kaybolan mesajlar arayüzünü yenilediğini gösteriyor.

Hatırlanacağı üzere WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliğini uzun süredir bünyesinde barındırıyor. Kullanıcılar şu anda bir sohbeti açarken mesajların 1 gün, 1 hafta veya 90 gün sonra silinmesini tercih edebiliyor. Ancak bir mesajın saatlerce ya da günlerce ekranda kalması bazı kullanıcılar için açısından her zaman istenen bir durum değil.

"OKUNDUKTAN SONRA" ZAMANLAYICISI GELİYOR

Yeni geliştirilen özellik tam olarak bu boşluğu dolduruyor. Mesajlar artık yalnızca belirli bir süre gönderimin ardından değil, alıcının mesajı okumasının ardından da otomatik olarak silinebilecek. 5 dakika, 1 saat ya da 12 saat seçenekleri arasından dilediğiniz zamanı tercih edebileceksiniz.

Böylelikle kullanıcılar, gönderdikleri mesajın alıcının cihazında ne kadar süre görünür kalacağını neredeyse dakikası dakikasına belirleyebilecek.

Kullanıcılar "okunduktan sonra sil" zamanlayıcısını tüm sohbetler için varsayılan olarak ayarlayabileceği gibi yalnızca belirli kişilerle yapılan görüşmelerde de etkinleştirebilecek.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

WhatsApp'ın yeni özelliği için net bir tarih henüz paylaşılmış değil. Ancak uygulamanın Beta sürümünü kullananlar, özellik genel kullanıma sunulmadan önce şimdiden test edebiliyor.

