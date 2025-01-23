Parayı bulan basıyordu! Bir dönemin yükselen yıldızı çöküşe geçti

23 Ocak 2025 13:53 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 13:53

Üç beş yıl öncesine kadar parayı bulanın bastığı, sanal arsaların milyon dolarlara satıldığı Metaverse kavramına olan ilgi her geçen yıl o kadar azalıyor ki artık neredeyse hiç kimsenin gündeminde değil. Araştırmalara göre Metaverse artık Google'da bile aranmıyor.

Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri, 2010'lu yıllardan itibaren teknoloji dünyasında büyük bir dönüşüm başlattı. ABD merkezli Oculus VR'ın 2012'deki kuruluşu ve 2014'te Facebook tarafından satın alınmasıyla bu alana yapılan yatırımlar hız kazandı. Sanal gerçeklik teknolojisi, bu adımlarla daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladı.

Özellikle 2016 yılında piyasaya sürülen Pokemon GO, artırılmış gerçeklik teknolojisinin geniş kitleler tarafından deneyimlenmesini sağladı. Mobil cihazlar üzerinden oynanan bu oyun, kullanıcıların gerçek dünya ile dijital dünyayı birleştirmesine imkan tanıdı ve kısa sürede bir fenomene dönüştü.

FACEBOOK İSMİNİ META OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Yaklaşık üç beş yıl önce ise metaverse kavramı, teknoloji dünyasının merkezine yerleşti. Facebook, bu yeni dijital evrene olan bağlılığını göstermek için 2021 yılında şirket ismini "Meta" olarak değiştirdi. Şirket, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine yatırım yaparak, insanların iş ve sosyal yaşamlarını metaverse üzerinden sürdürmelerine yönelik projeler geliştirdi.

Benzer şekilde Microsoft da metaverse ekosistemine yoğun yatırımlar yaptı. Şirketin "Mesh" platformu, iş toplantılarından sosyal etkinliklere kadar pek çok aktivitenin sanal ortamlarda gerçekleştirilmesine olanak sağladı. Bu gelişmelerle birlikte metaverse, internetin icadından bu yana en büyük teknolojik kırılımlardan biri olarak görülüyordu.

'SANAL ARSALAR' MİLYON DOLARLARA SATILDI

Kendisi de sanal dünyada bir şube açan ABD'li yatırım bankası JPMorgan'ın metaverse'nin yıllık 1 trilyon dolarlık bir fırsat sunacağını açıklaması sonrası sanal evrende arsa satışları ve şube açılışlarında da patlama yaşandı.

Aynı dönemde The Sandbox'la işbirliğine giderek "Snoopverse" adında interaktif bir evren tasarlayan ABD'li rapçi Snoop Dogg'a komşu olmak isteyen bir kişi söz konusu sanal evrenden 450 bin dolara (16 milyon TL) bir arsa aldı. Bu alandaki bir diğer platform olan Decentraland'da ise bir sanal arsa, 2,4 milyon dolara satıldı.

ARTIK KİMSE METAVERSE'DEN SÖZ ETMİYOR

Ancak aradan geçen sürede metaverse arsalarına olan ilgi büyük oranda azaldı. The Sandbox'ta ortalama metaverse arsa fiyatı 15 bin dolardan 1500 dolara geriledi. Böylelikle metaverse'deki arsa fiyatlarında yaklaşık yüzde 90'lık bir değer kaybı yaşandı.

Google Trends verilerine göre, Ekim 2021 ve Şubat 2022 tarihleri aralığında tüm dünyada en fazla kullanılan kavramlardan biri olan metaverse aradan geçen yaklaşık 4 yılda Google aramalarında en düşük seviyeleri indi. Zuckerberg 2030'lara kadar metaverse'de 1 milyar kullanıcının faaliyet göstereceğini açıklarken son dönemde yaşanan bu düşüşlerle hedefin tutturulmasının zor olacağı belirtiliyor.