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 | Ömer Faruk Dogan

PC için HarmonyOS işletim sistemi tanıtıldı! Huawei'den Windows ve Mac'e rakip

Huawei, PC'ler için geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini resmen tanıttı. Android ve Windows'tan tamamen bağımsız çalışan yeni sistem, Huawei'nin kendi yazılım ekosistemini tamamlaması anlamına geliyor.

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PC için HarmonyOS işletim sistemi tanıtıldı! Huawei'den Windows ve Mac'e rakip
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 11:56

HarmonyOS Bilgisayar Teknolojisi ve Ekosistem İletişim Konferansı'nda Huawei, PC'ler için resmi olarak HarmonyOS işletim sistemini tanıttı. Böylece Huawei, telefonlardan tabletlere, akıllı saatlerden akıllı ekranlara ve şimdi de bilgisayarlara kadar tüm tüketici cihazlarında HarmonyOS çağına tam anlamıyla geçmiş oldu.

Tıpkı akıllı telefon versiyonunda olduğu gibi, PC için geliştirilen HarmonyOS da sıfırdan inşa edildi. Huawei'ye göre işletim sistemi; Harmony çekirdeği, Ark motoru, StarShield güvenlik mimarisi, ArkTS, ArkUI ve DevEco geliştirme araçlarını içeren "Harmony tabanı" olarak adlandırılan temel üzerine kurulu.

PC için HarmonyOS işletim sistemi tanıtıldı! Huawei'den Windows ve Mac'e rakip

HARMONYOS FOR PC, BAĞIMSIZ BİR PLATFORM

Gizmochina'nın haberine göre, PC için HarmonyOS işletim sistemi, Android ya da Windows'tan tamamen bağımsız, kendi başına çalışan bir platform olarak tasarlandı. Huawei, ABD'nin ticaret kısıtlamalarına yanıt olarak geliştirmeye başladığı HarmonyOS ile bu yolu seçmişti.

Huawei tarafından yapılan etkinlikte, güvenlik ve gizlilik konuları ön plandaydı. HarmonyOS for PC, gerçek isimli geliştirici doğrulaması, uygulama mağazası imza doğrulaması ve ekran kaydı ile ekran görüntüsü alma için sıkı izin denetimleri gibi özellikler sunuyor. Ayrıca kamera, mikrofon ve konum erişimini sistem genelinde devre dışı bırakan bir "süper gizlilik modu" da mevcut.

PC için HarmonyOS işletim sistemi tanıtıldı! Huawei'den Windows ve Mac'e rakip

Buna ek olarak Huawei, donanım düzeyinde tam disk şifreleme sunuyor. Şirkete göre, bir sabit disk çıkarılsa bile ekran kilidi açılmadan dosyalara erişim mümkün olmayacak.

Üretkenlik konusunda ise Huawei, yeni "HarmonyOS Office" deneyiminin cihazlar arası sorunsuz iş birliği, birleşik hesaplar, çoklu cihaz senkronizasyonu ve HarmonyOS AI destekli etkileşimler sağladığını söylüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

HarmonyOS nedir?
HarmonyOS, Huawei tarafından geliştirilen ve farklı akıllı cihazlar arasında sorunsuz bir deneyim sunmayı hedefleyen bir işletim sistemidir. İlk olarak 2019 yılında tanıtılan HarmonyOS, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler, televizyonlar ve bilgisayarlar gibi çeşitli cihazlarda çalışacak şekilde tasarlandı.
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