PC pazarını plastikten üretilen sahte DDR5 bellekler sardı

Hızla artan bellek fiyatları tüketicileri zorlarken, plastikten üretilmiş sahte DDR5 bellek modülleri kullanıcıların başına kelimenin tam anlamıyla bela oldu. Özellikle Asya pazarındaki mağazalarda ortaya çıkan sahte ürünler, dış görünüşüyle orijinal cihazları aratmasa da iç kısmında tamamen işlevsiz plastik parçalar barındırıyor.
WCCFTech'in haberine göre, Asya genelinde yayılan sahte DDR5 DRAM modülleri, hatalı veya uyumsuz güç devrelerinden anlaşılabiliyor. Japonyalı bir kullanıcı, X platformunda, Samsung markalı gibi görünen 16 GB DDR5 SO-DIMM modülünün tamamen sahte çıktığını aktardı. Ürüne yakından bakıldığında, bağlantı noktalarındaki altın renkli pinlerin farklı olduğu ve kenarlarının yuvarlatıldığı görülüyor.
Üstelik etikette Samsung yazmasına rağmen, modülün üzerinde SK Hynix yongalarının yer alması dolandırıcılığı gözler önüne seriyor.
Sistem toplama konusunda deneyimli kişiler hatalı detayları kolayca fark edebilirken, standart kullanıcıların sahte ile orijinali ayırt etmesi imkansıza çok yakın. Masaüstü bilgisayar belleklerinin genellikle DRAM yongalarını kapatan bir ısı dağıtıcıyla gelmesi, iç kısmı açmadan veya cihazı çalıştırıp "sinyal yok" hatası almadan gerçeği öğrenmeyi engelliyor.
Gelen bilgilere göre, söz konusu sahte 16 GB SO-DIMM DDR5 modülleri Yahoo Japan dahil olmak üzere çeşitli çevrim içi kanallarda yaklaşık 12.845 Yen (ortalama 85 ABD doları) fiyatla listeleniyor. Satıcılar, ürünleri işlevselliği doğrulanmamış "hurda" eşya olarak tanımlarken iade kabul etmeyeceklerini özellikle belirtiyor.