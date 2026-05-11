Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

PC pazarını plastikten üretilen sahte DDR5 bellekler sardı

Donanım pazarında yükselen fiyatları fırsat bilen dolandırıcılar, Asya pazarları üzerinden plastikten üretilmiş sahte DDR5 bellek modüllerini piyasaya sürmeye başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
PC pazarını plastikten üretilen sahte DDR5 bellekler sardı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 15:50

Hızla artan bellek fiyatları tüketicileri zorlarken, plastikten üretilmiş sahte DDR5 bellek modülleri kullanıcıların başına kelimenin tam anlamıyla bela oldu. Özellikle Asya pazarındaki mağazalarda ortaya çıkan sahte ürünler, dış görünüşüyle orijinal cihazları aratmasa da iç kısmında tamamen işlevsiz plastik parçalar barındırıyor.

PC pazarını plastikten üretilen sahte DDR5 bellekler sardı

0:00 111
HABERİN ÖZETİ

PC pazarını plastikten üretilen sahte DDR5 bellekler sardı

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Hızla artan bellek fiyatları karşısında plastikten üretilmiş, işlevsiz ve sahte DDR5 bellek modülleri özellikle Asya pazarında tüketicilerin başına bela oluyor.
Bu sahte bellek modülleri, dış görünüşüyle orijinal ürünleri aratmasa da iç kısımlarında tamamen işlevsiz plastik parçalar barındırıyor.
Sahte ürünler, hatalı veya uyumsuz güç devrelerinden veya bağlantı noktalarındaki altın renkli pinlerin farklı olup kenarlarının yuvarlatılmış olmasından anlaşılabiliyor.
Bazı sahte modüllerde etiketinde bir marka yazarken (örneğin Samsung), üzerinde SK Hynix yongaları bulunması dolandırıcılığı gözler önüne seriyor.
Masaüstü bilgisayar belleklerindeki ısı dağıtıcılar, standart kullanıcıların sahte ile orijinali ayırt etmesini zorlaştırıyor.
Sahte 16 GB SO-DIMM DDR5 modülleri Yahoo Japan dahil çeşitli çevrim içi kanallarda yaklaşık 12.845 Yen (ortalama 85 ABD doları) fiyatla listeleniyor ve satıcılar iade kabul etmiyor.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

WCCFTech'in haberine göre, Asya genelinde yayılan sahte DDR5 DRAM modülleri, hatalı veya uyumsuz güç devrelerinden anlaşılabiliyor. Japonyalı bir kullanıcı, X platformunda, Samsung markalı gibi görünen 16 GB DDR5 SO-DIMM modülünün tamamen sahte çıktığını aktardı. Ürüne yakından bakıldığında, bağlantı noktalarındaki altın renkli pinlerin farklı olduğu ve kenarlarının yuvarlatıldığı görülüyor.

Üstelik etikette Samsung yazmasına rağmen, modülün üzerinde SK Hynix yongalarının yer alması dolandırıcılığı gözler önüne seriyor.

PC pazarını plastikten üretilen sahte DDR5 bellekler sardı

ISI DAĞITICILAR SAHTE ÜRÜNLERİN TESPİTİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Sistem toplama konusunda deneyimli kişiler hatalı detayları kolayca fark edebilirken, standart kullanıcıların sahte ile orijinali ayırt etmesi imkansıza çok yakın. Masaüstü bilgisayar belleklerinin genellikle DRAM yongalarını kapatan bir ısı dağıtıcıyla gelmesi, iç kısmı açmadan veya cihazı çalıştırıp "sinyal yok" hatası almadan gerçeği öğrenmeyi engelliyor.

PC pazarını plastikten üretilen sahte DDR5 bellekler sardı

Gelen bilgilere göre, söz konusu sahte 16 GB SO-DIMM DDR5 modülleri Yahoo Japan dahil olmak üzere çeşitli çevrim içi kanallarda yaklaşık 12.845 Yen (ortalama 85 ABD doları) fiyatla listeleniyor. Satıcılar, ürünleri işlevselliği doğrulanmamış "hurda" eşya olarak tanımlarken iade kabul etmeyeceklerini özellikle belirtiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Maymunların saatlerce oynadığı oyun bilim insanlarını şaşırttı: Ödül bile beklemediler
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#Teknoloji Haberleri
#Ddr5
#Asya Pazarı
#Sahte Bellek
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.