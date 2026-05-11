Hızla artan bellek fiyatları tüketicileri zorlarken, plastikten üretilmiş sahte DDR5 bellek modülleri kullanıcıların başına kelimenin tam anlamıyla bela oldu. Özellikle Asya pazarındaki mağazalarda ortaya çıkan sahte ürünler, dış görünüşüyle orijinal cihazları aratmasa da iç kısmında tamamen işlevsiz plastik parçalar barındırıyor.

HABERİN ÖZETİ PC pazarını plastikten üretilen sahte DDR5 bellekler sardı Hızla artan bellek fiyatları karşısında plastikten üretilmiş, işlevsiz ve sahte DDR5 bellek modülleri özellikle Asya pazarında tüketicilerin başına bela oluyor. Bu sahte bellek modülleri, dış görünüşüyle orijinal ürünleri aratmasa da iç kısımlarında tamamen işlevsiz plastik parçalar barındırıyor. Sahte ürünler, hatalı veya uyumsuz güç devrelerinden veya bağlantı noktalarındaki altın renkli pinlerin farklı olup kenarlarının yuvarlatılmış olmasından anlaşılabiliyor. Bazı sahte modüllerde etiketinde bir marka yazarken (örneğin Samsung), üzerinde SK Hynix yongaları bulunması dolandırıcılığı gözler önüne seriyor. Masaüstü bilgisayar belleklerindeki ısı dağıtıcılar, standart kullanıcıların sahte ile orijinali ayırt etmesini zorlaştırıyor. Sahte 16 GB SO-DIMM DDR5 modülleri Yahoo Japan dahil çeşitli çevrim içi kanallarda yaklaşık 12.845 Yen (ortalama 85 ABD doları) fiyatla listeleniyor ve satıcılar iade kabul etmiyor.

WCCFTech'in haberine göre, Asya genelinde yayılan sahte DDR5 DRAM modülleri, hatalı veya uyumsuz güç devrelerinden anlaşılabiliyor. Japonyalı bir kullanıcı, X platformunda, Samsung markalı gibi görünen 16 GB DDR5 SO-DIMM modülünün tamamen sahte çıktığını aktardı. Ürüne yakından bakıldığında, bağlantı noktalarındaki altın renkli pinlerin farklı olduğu ve kenarlarının yuvarlatıldığı görülüyor.

Üstelik etikette Samsung yazmasına rağmen, modülün üzerinde SK Hynix yongalarının yer alması dolandırıcılığı gözler önüne seriyor.

ISI DAĞITICILAR SAHTE ÜRÜNLERİN TESPİTİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Sistem toplama konusunda deneyimli kişiler hatalı detayları kolayca fark edebilirken, standart kullanıcıların sahte ile orijinali ayırt etmesi imkansıza çok yakın. Masaüstü bilgisayar belleklerinin genellikle DRAM yongalarını kapatan bir ısı dağıtıcıyla gelmesi, iç kısmı açmadan veya cihazı çalıştırıp "sinyal yok" hatası almadan gerçeği öğrenmeyi engelliyor.

Gelen bilgilere göre, söz konusu sahte 16 GB SO-DIMM DDR5 modülleri Yahoo Japan dahil olmak üzere çeşitli çevrim içi kanallarda yaklaşık 12.845 Yen (ortalama 85 ABD doları) fiyatla listeleniyor. Satıcılar, ürünleri işlevselliği doğrulanmamış "hurda" eşya olarak tanımlarken iade kabul etmeyeceklerini özellikle belirtiyor.