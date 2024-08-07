Perseid Meteor Yağmuru o tarihte başlayacak! Türkiye’den binlerce kişi gökyüzündeki görsel şölene tanıklık edecek

07 Ağustos 2024 14:01 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:04

2024 Perseid meteor yağmuru için nefesler tutuldu. En etkileyici gök olaylarından bir tanesi olarak görülen ve halk arasında "yıldız kayması" olarak anılan bu durum, genellikle berrak ve karanlık bir gökyüzünde çıplak gözle izlenebilse de en iyi gözlem zamanı, şehir ışıklarından uzakta ve gece yarısından sonraki saatler.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUR?

Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın en son 1992'de gezegenimizin yakınından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı enkazın (buz ve kaya parçaları) içinden geçmesi sonucu meydana geliyor. Dünya bu kuyruklu yıldızın yörüngesiyle her yıl temmuz sonundan ağustos ortasına kadar kesişiyor, bu nedenle Perseid meteor yağmuru bu dönemde gerçekleşiyor.

Yağmur, Dünya'nın bu enkazın en yoğun ve en tozlu kısmından geçtiği ağustos ayının ortalarında zirve yapıyor. Ay ışığının olmadığı yıllarda ise meteor oranı daha yüksek görünüyor ve patlama yıllarında (2016 gibi) oran saatte 150-200 meteora ulaşabiliyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) gelen bilgilere göre, Perseid'in en yoğun olduğu dönemde saatte ortalama 100 meteor görmek işten bile değil.

Tipik bir Perseid meteoroidi (uzaydayken böyle adlandırılır) Dünya'nın atmosferine çarptığında saatte 133 bin 200 mil (214 bin 365 km/s) hızla hareket eder (ve o zaman meteor olarak adlandırılır). Perseidlerin çoğu, kum tanesi büyüklüğünde ve çok küçüktür. Parçaların neredeyse hiçbiri yere düşmez, ancak eğer bir tanesi yere düşerse buna göktaşı denir.

PERSEİD METEOR YAĞMURUNA NEDEN OLAN SWİFT-TUTTLE KUYRUKLU YILDIZI

Perseidler oldukça sıcak. Her bir parça atmosferde ilerlerken 1.650 dereceden daha yüksek sıcaklıklara ulaşıyor ve önündeki havayı hem sıkıştırıyor hem de ısıtıyor. Ayrıca parçaların çoğu yerden yaklaşık 60 mil (97 kilometre) uzaklıktayken görülebiliyor.

Perseid meteor yağmuruna neden olan Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı, 1862 yılında Lewis Swift ve Horace Tuttle adlı iki gökbilimci tarafından bağımsız olarak keşfedildi.

Dünya'nın yakınından en son 1992'de geçtiğinde çıplak gözle görülemeyecek kadar sönüktü. 2126'daki bir sonraki geçişinde, 1997'deki Hale-Bopp kuyruklu yıldızına benzer bir parlaklıkta çıplak gözle görülebilecek bir kuyruklu yıldız haline gelebileceği öngörülüyor.

Swift-Tuttle, ayrıca Dünya'nın yanından defalarca geçtiği bilinen en büyük cisim. Çekirdeği yaklaşık 26 kilometre genişliğinde ve en son 1992 yılında Güneş etrafındaki yörüngesi sırasında Dünya'nın yakınından geçti. Bir sonraki geçişi 2126 yılında olacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmurları, meteorların çıktığı takımyıldızın adıyla anılmakta. Dünya'dan bakıldığında da Perseidlerin yaklaşık olarak Kuzey Yarımküre takımyıldızı Perseus yönünden geldiği görülüyor. Bu nedenle bu gök olayı, adını bu takımyıldızından alıyor.

Perseid meteor yağmurunu en iyi şekilde görmek için mümkün olan en karanlık yere gitmeniz gerekiyor. Herhangi bir teleskop ya da dürbüne ise ihtiyacınız yok, çünkü işin sırrı mümkün olduğunca çok gökyüzünü izlemek ve gözlerinizin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklemek.

2024 PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Perseid meteor yağmuru, 11-12 Ağustos tarihlerinde en yoğun dönemine ulaşacak. Yani bu ayın 11'ini 12'sine bağlayan gece izlenebilecek. Bu etkileyici ana Türkiye'den de tanıklık etmek mümkün olacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Sabah'ta yer alan habere göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te yaz dönemi etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediği ve gökyüzü meraklılarından yoğun ilgi gören Perseid Meteor Yağmuru gözlem şöleni etkinliğini bu yıl da büyük bir katılımla 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede gerçekleşecek TÜBİTAK destekli etkinlik, tamamen ücretsiz. Vatandaşlar, teleskoplarla yakından gözlem yapma imkânına sahip olacak.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Karacabey sahilinde Türkiye'nin dört bir yanından 20 bin kişinin katılımıyla "Perseid meteor yağmuru izleme" etkinliği düzenlendi.