Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 11:01

PHP2Shell krizinin ardından yeni güvenlik alarmı: PHP'de bir açık daha bulundu

PHP2Shell açıkları için acil güvenlik yamalarının yayımlanmasından yalnızca iki gün sonra PHP'de yeni bir güvenlik açığı daha tespit edildi. Sunucularda uzaktan kod çalıştırılmasına yol açabilecek açık için bu kez acil güncelleme yapılmayacak. Geliştiriciler, sistem yöneticilerine kritik bir özelliği devre dışı bırakma çağrısında bulundu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
PHP2Shell krizinin ardından yeni güvenlik alarmı: PHP'de bir açık daha bulundu
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 11:01

Dünya genelinde milyonlarca web sitesinin altyapısında kullanılan PHP, peş peşe ortaya çıkan güvenlik açıklarıyla gündemde. PHP2Shell adı verilen iki kritik güvenlik açığının yarattığı endişe henüz dinmemişken, yazılımda yeni bir sorun daha ortaya çıktı. PHP2Shell için acil yamaların yayımlanmasının üzerinden yalnızca iki gün geçmişken tespit edilen yeni açık, belirli yapılandırmalara sahip web sunucularında uzaktan kod çalıştırılmasına imkan tanıyabiliyor.

Ancak PHP geliştiricileri, bu kez farklı bir yol izlemeyi tercih etti. Açığın oldukça özel koşullarda ortaya çıkması nedeniyle acil güvenlik güncellemesi yayımlanmayacak. Bunun yerine, bir sonraki düzenli sürüme kadar riskli özelliğin kapatılması öneriliyor.

YENİ GÜVENLİK AÇIĞI HANGİ SUNUCULARI ETKİLİYOR?

CVE-2026-115560 koduyla takip edilen güvenlik açığının merkezinde, PHP'nin oturum yönetiminde kullanılan "session upload progress" özelliği bulunuyor. Bu özellik, kullanıcıların web uygulamalarına dosya yüklerken işlemin ne kadar ilerlediğini takip etmesini sağlıyor. PHP'de varsayılan olarak etkin olan sistem, belirli yapılandırma koşulları altında güvenlik riskine dönüşebiliyor.

Ancak her PHP sunucusu aynı tehlikeyle karşı karşıya değil. Geliştiricilere göre açığın kullanılabilmesi için birden fazla özel koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor.

PHP2Shell krizinin ardından yeni güvenlik alarmı: PHP'de bir açık daha bulundu

AÇIĞIN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN ÜÇ KRİTİK KOŞUL GEREKİYOR

Yeni güvenlik sorununun ortaya çıkabilmesi için uygulamanın oturum yönetimi ayarlarında belirli değişikliklerin yapılmış olması gerekiyor. İlk olarak "session.serialize_handler" seçeneğinin "php_binary" veya "php_serialize" olarak ayarlanmış olması şart. Ardından bu ayarın, "session_start()" işlevi çalıştırılmadan önce "ini_set()" aracılığıyla "php" olarak değiştirilmesi gerekiyor. Bunlara ek olarak "session upload progress" özelliğinin de etkin durumda bulunması gerekiyor. PHP geliştiricileri, bütün bu koşulların aynı anda karşılanmasının gerçek uygulamalarda oldukça düşük bir ihtimal olduğunu belirtiyor. Çalışma sırasında oturum serileştirme yöntemini değiştirmeyen uygulamalar ise söz konusu saldırı yönteminden etkilenmiyor.

PHP'DEN ACİL GÜNCELLEME YERİNE GEÇİCİ ÇÖZÜM

Yeni açığın ortaya çıkmasının ardından gözler PHP geliştiricilerinin yayımlayacağı güvenlik güncellemesine çevrildi. Ancak bu kez acil bir yama hazırlanmayacak. Geliştiriciler, sistem yöneticilerine güvenlik açığı giderilene kadar ilgili özelliği kapatmalarını öneriyor.

Bunun için PHP yapılandırmasında şu ayarın kullanılması gerekiyor:

  • session.upload_progress.enabled=0

Bu değişiklik, dosya yükleme ilerlemesini takip eden özelliği devre dışı bırakarak yeni güvenlik açığının kullanılmasını engelliyor. Üstelik bu önlem ilk kez gündeme gelmiş değil. PHP, 21 Ekim'de yayımladığı önceki güvenlik duyurusunda da PHP2Shell açıklarından biri için aynı ayarın uygulanmasını tavsiye etmişti. Dolayısıyla önceki uyarının ardından bu özelliği kapatan ve kapalı tutmaya devam eden sistem yöneticilerinin yeni açık nedeniyle ek bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor.

YENİ AÇIĞIN HANGİ SÜRÜMLERİ ETKİLEDİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

PHP geliştiricileri, CVE-2026-115560 numaralı güvenlik açığını bir sonraki olağan hata düzeltme sürümünde gidermeyi planlıyor. Ancak şu ana kadar açığın PHP'nin hangi sürümlerini etkilediği açıklanmadı. Güvenlik düzeltmesinin hangi sürümle kullanıma sunulacağı da henüz netleşmiş değil.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu kez Wi-Fi değil, kritik altyapılar tehlikede! 161 sistem için siber güvenlik alarmı
Microsoft'tan korkutan siber saldırı uyarısı! Yüzlerce kuruluşun sistemine sızdılar
ETİKETLER
#Php
#Php2shell
#Cve-2026-115560
#Session Upload Progress
#Oturum Yönetimi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.