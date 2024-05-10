Pil ömrü arttı: El konsolu ASUS ROG Ally X duyuruldu

10 May 2024 10:51 - Güncelleme : 10 May 2024 10:51

Steam Deck ve MSI Claw gibi cihazların bulunduğu el konsolu pazarına yeni bir oyuncu katıldı: ASUS ROG Ally X. Tayvanlı teknoloji şirketi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü ROG Ally'nin gelişmiş versiyonu olarak karşımıza çıkan yeni modeli resmen duyurdu.

ASUS ROG ALLY X ÖZELLİKLERİ

Bütün detayları paylaşılmayan ürünle ilgili bilinenler sınırlı bulunuyor. Şu an için siyah rengi görücüye çıkarılan ve beyaz seçeneğinin de olacağı tahmin edilen ROG Ally X, AMD'nin 4nm üretim teknolojisine sahip Ryzen Z1 Extreme işlemcisinden güç alıyor.

7 inç büyüklüğünde (neredeyse iPhone 16 Pro Max kadar) bir ekrana sahip olan taşınabilir oyun bilgisayarı, panelde 48-120Hz VRR desteğine ev sahipliği yaparken, 12 çekirdekli RDNA 3 mimarili bir GPU'dan güç alıyor ve 8.6 TFLOPS grafik performansı vaat ediyor.

PİL ÖMRÜNDE BÜYÜK ARTIŞ

Taşınabilir oyun konsollarıyla ilgili eleştirilerin başında oyun süresi geliyor. Bu cihazlar her ne kadar sahip oldukları performanslarla tatmin eden bir oyun deneyimi sunsalar da şarjı çabuk bittiği için oyunların yarıda kesilmesi, en büyük sorunlar arasında bulunuyor.

Bu sorunu çözmeyi amaçlayan ASUS, ROG Ally X'te bataryanın yüzde 30 ila 40 büyüdüğünü, yapılan iyileştirme çalışmaları sayesinde oyun süresinin orijinal modelden çok daha fazla olacağını ifade etti.

Depolama tarafında NVMe M.2 SSD taşıyacak oyun konsolu, 2 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikte daha detaylı bir şekilde sergilenecek. Dolayısıyla fiyatı ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı gibi diğer ayrıntılara sahip değiliz. Merak edenler için, ilk model Türkiye'de satılmıştı.