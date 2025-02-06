PlayStation 5 ve Xbox alanları üzecek haber! Valve piyasayı alt üst etmeye geliyor! Yeni canavar: Steam Console

06 Şubat 2025 11:57 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:58

Valve, PlayStation ve Xbox'ın hakim olduğu konsol piyasasını alt üst etmeye geliyor. AMD iş birliği ile yapılacak olan Steam Console'un yakın zamanda piyasaya sürüleceği öne sürüldü.

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Valve, tüm dünyada PlayStation ve Xbox'ın hakim olduğu oyun konsolu piyasasını alt üst etmeye hazırlanıyor. Bir içerik üreticisi, sosyal medyada yayımladığı videoda Valve'nin Steam Console'u yakında tanıtabileceğini öne sürdü. Valve'nin AMD iş birliği içinde halen konsol üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Valve’in AMD 9070 ekran kartının sürücü geliştirme sürecine katkı sağladığı aktarılırken kaynaklar Valve’in AMD 9070 GPU sürücü geliştirme sürecinde yer almasını, SteamOS tabanlı olası bir Steam Console cihazına bağlıyor.

FARKLI SENARYOLAR VAR

Diğer bir senaryo ise bu iş birliğinin tamamen SteamOS ile ilgili olduğu. Ayrıca Valve, kısa süre önce SteamOS lisansını üçüncü parti üreticilere açmıştı. Şirket şimdi AMD ile iş birliği yaparak SteamOS desteğini genişletmeyi planlıyor olabilir.