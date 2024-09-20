PlayStation 6 iki farklı modelle geliyor: Yeni nesil konsolun detayları sızdırıldı!

20 Eylül 2024 16:33 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 16:35

Sony'nin bir sonraki oyun konsolu PlayStation 6 ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. İddialara göre, tıpkı yeni nesil Xbox'un Series X ve Series S olarak ikiye ayrılması gibi, PlayStation 6 da iki farklı modelle piyasaya sürülecek. Peki bu iki modeller arasında ne gibi farklar olacak?

Sony​'nin bir sonraki oyun konsolu PlayStation 6 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, PlayStation 6 iki farklı çip ile gelecek ve bu durum, yeni nesil konsolun iki farklı model ile piyasaya sürüleceği anlamına gelebilir. Bu iddia, "Kepler" isimli bir sızdırıcı tarafından ortaya atılmış durumda.

İKİ FARKLI PLAYSTATION 6 MODELİ YOLDA

Sızdırılan bilgilere göre, Sony'nin PlayStation 6 için iki farklı model üzerinde çalıştığı ve bu modellerden birinin daha uygun fiyatlı olabileceği belirtiliyor. Kepler, bu durumu Xbox Series X​ ve Series S gibi farklı güçte konsolların piyasaya sürülmesiyle karşılaştırsa da, aynı zamanda bir ev konsolu ve taşınabilir bir cihaz arasında bir ayrım olabileceğine de dikkat çekiyor.

Farklı fiyat noktalarına sahip bu modeller, oyunculara hem yüksek performanslı hem de bütçe dostu seçenekler sunacak. Böylece daha pahalı modeli almaya parası yetmeyen kullanıcılar, işlem gücünden feragat etmek koşuluyla daha ucuz bir PS6 deneyimi yaşayacak.

AMD İLE DEVAM, INTEL GERİ PLANDA

Geçtiğimiz günlerde Reuters tarafından paylaşılan bir rapor, PlayStation 6'nın bir kez daha AMD tarafından güçlendirileceğini doğruladı. İlginç bir şekilde, Intel de sistemin tasarımı için son iki aday arasında yer alıyordu. Ancak kar paylaşımı konusunda yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle Sony ve Intel arasındaki müzakerelerin olumsuz sonuçlandığı bildirildi.