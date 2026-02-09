Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

PlayStation 6 RAM kapasitesi ortaya çıktı: Fiyatı olumsuz etkileyecek

Sızıntı kaynağı Kepler L2, PlayStation 6'nın 30 GB GDDR7 RAM ile geleceğini ve PS5’e kıyasla büyük bir performans farkı olacağını iddia etti. Ancak bellek krizi ve artan RAM fiyatları nedeniyle, bu kapasite artışının konsol maliyetine ek 100 dolar yük getirebileceği belirtiliyor.

Murat Makas
09.02.2026
09.02.2026
Sony'nin oyun dünyasında merakla beklenen yeni nesil konsolu PlayStation 6 hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak ortaya atılan son iddialar cihazın teknik özelliklerini şimdiden şekillendirmeye başladı. Konsolun bu yıl duyurulması bekleniyor. Üretim sürecinin ise 2027 ortalarında başlayacağı konuşuluyor.

PlayStation 6 piyasaya çıkış tarihi olarak 2027 sonbaharı veya 2028 başları işaret ediliyor. Paylaşılan yeni bir sızıntı ise konsolun en kritik bileşenlerinden biri olan bellek (RAM) detaylarını gün yüzüne çıkardı.

PlayStation 6 RAM kapasitesi ortaya çıktı: Fiyatı olumsuz etkileyecek

PLAYSTATİON 6, 30 GB RAM'LE GELECEK

Kepler L2 isimli sızıntı kaynağı, PS6'nın bellek kapasitesine dair bilgiler paylaştı. Yeni konsolun, daha önceki söylentilerin üzerine çıkarak toplamda 30 GB GDDR7 RAM kapasitesine sahip olacağını iddia etti. Raporda ayrıca belleğin 160-bit veriyolu üzerinde çalışacağı ve 640 GB/s bellek bant genişliği sunacağı öne sürüldü.

Anakarta yerleştirilecek 3 GB'lık modüllerden toplam 10 adet kullanılacağı belirtiliyor. Eğer iddialar gerçeği yansıtırsa PlayStation 6, 16 GB GDDR6 RAM kullanan PlayStation 5 modeline kıyasla devasa bir performans artışı yaşayacak.

PS6 FİYATI DA RAM NEDENİYLE ARTACAK

Öte yandan RAM fiyatlarındaki hızlı artış ve devam eden tedarik sıkıntılarının, konsolun üretim maliyetini artırması öngörülüyor. Bazı kullanıcılar, artan maliyetler nedeniyle 20 GB RAM kapasitesinin daha makul bir seçenek olacağını savunuyor. Hatta 30 GB tercihinin, konsolun tavsiye edilen satış fiyatına doğrudan 100 dolar ekleyebileceği tahmin ediliyor.

Kepler L2 ise 20 GB kapasitenin yeni nesil bir konsol için yetersiz kalacağını belirterek karşı görüş bildirdi. Kaynağa göre Sony, bellek fiyatları normal seviyelere dönene kadar yani piyasaya çıkıştan sonraki ilk birkaç yıl boyunca yüksek maliyet yükünü sırtlamak zorunda kalabilir.

#Oyun Dünyası
#Playstation 6
#Teknoloji Sızıntısı
#Ps6 Ram
#Konsol Teknolojisi
#Teknoloji
