POCO ve Redmi kullanıcıları dikkat! Xiaomi 7 modelden güncelleme desteğini kesiyor

Xiaomi, yazılım desteği sona erecek akıllı telefon modellerini güncelledi. 2025 Haziran ayı itibarıyla Redmi ve POCO markalarına ait 7 farklı model, artık Android sürüm güncellemeleri, güvenlik yamaları ve sistem optimizasyonları almayacak.
Çinli teknoloji devi Xiaomi güncelleme desteğini sonlandıracağı akıllı telefonlar listesini güncelledi. Şirket, Xiaomi EOL (End-of-Life) listesi 2025 duyurusu kapsamında 7 farklı modelin güncelleme desteğini keseceğini açıkladı. Listeye giren cihazlar artık Android sürüm güncellemeleri, güvenlik yamaları ve yeni özellikler alamayacak.
Gizmochina'nın haberine göre, Haziran 2025 itibarıyla yazılım desteği sona erecek modeller şöyle:
Cihazınızın Xiaomi güncelleme listesi dışında kalması, sadece yeni Android sürümleri alamayacağınız anlamına gelmiyor. Artık güvenlik güncellemeleri yayınlanmayacak. Sistem hataları ve yazılımsal açıklar düzeltilmeyecek. Yeni çıkan uygulamalarla uyumsuzluk yaşanabilir ve siber saldırılara karşı açık hale gelebilirsiniz.
Yani telefonunuz çalışmaya devam edecek olsa da, güvenlik riskleri ciddi şekilde artacaktır.