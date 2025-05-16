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 | Ömer Faruk Dogan

POCO ve Redmi kullanıcıları dikkat! Xiaomi 7 modelden güncelleme desteğini kesiyor

Xiaomi, yazılım desteği sona erecek akıllı telefon modellerini güncelledi. 2025 Haziran ayı itibarıyla Redmi ve POCO markalarına ait 7 farklı model, artık Android sürüm güncellemeleri, güvenlik yamaları ve sistem optimizasyonları almayacak.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 11:18

Çinli teknoloji devi Xiaomi güncelleme desteğini sonlandıracağı akıllı telefonlar listesini güncelledi. Şirket, Xiaomi EOL (End-of-Life) listesi 2025 duyurusu kapsamında 7 farklı modelin güncelleme desteğini keseceğini açıkladı. Listeye giren cihazlar artık Android sürüm güncellemeleri, güvenlik yamaları ve yeni özellikler alamayacak.

GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLECEK XIAOMI TELEFONLAR

Gizmochina'nın haberine göre, Haziran 2025 itibarıyla yazılım desteği sona erecek modeller şöyle:

  • Redmi Note 11T Pro
  • Redmi Note 11T Pro+
  • Redmi K50i
  • POCO X4 GT
  • POCO C40
  • Redmi K40S
  • POCO F4
POCO ve Redmi kullanıcıları dikkat! Xiaomi 7 modelden güncelleme desteğini kesiyor

GÜNCELLEME GELMEYECEK TELEFONLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Cihazınızın Xiaomi güncelleme listesi dışında kalması, sadece yeni Android sürümleri alamayacağınız anlamına gelmiyor. Artık güvenlik güncellemeleri yayınlanmayacak. Sistem hataları ve yazılımsal açıklar düzeltilmeyecek. Yeni çıkan uygulamalarla uyumsuzluk yaşanabilir ve siber saldırılara karşı açık hale gelebilirsiniz.

Yani telefonunuz çalışmaya devam edecek olsa da, güvenlik riskleri ciddi şekilde artacaktır.

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Sıkça Sorulan Sorular

Xiaomi güncelleme desteği kaç yıl sürer?
Xiaomi telefonlar genellikle 4 yıl boyunca Android işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamaları alır. Bazı amiral gemisi modeller için 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuluyor.
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#Teknoloji
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