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 | Ömer Faruk Dogan

Polis harekete geçmeyince çift, 2,5 milyon liralık arabasını Apple AirTag sayesinde buldu

Londra'da aracı çalınan bir çift, Apple'ın küçük takip cihazı AirTag sayesinde gerçek zamanlı konum verilerini kullanarak aracın yerini tespit etmeyi başardı.

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Polis harekete geçmeyince çift, 2,5 milyon liralık arabasını Apple AirTag sayesinde buldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 17:38

Londra'da yaşayan bir çift, 46 bin sterlin (yaklaşık 2,5 milyon TL) Jaguar E-Pace model araçlarını Apple'ın AirTag cihazı sayesinde bulup geri almayı başardı. İlginç olan ise, ellerinde gerçek zamanlı konum verisi olmasına rağmen yerel polisin derhal harekete geçmemesiydi.

BBC News'in haberine göre, araç 3 Haziran'da Hammersmith, Brook Green bölgesindeki evlerinin önünden çalındı. Aracın içine gizlenmiş bir AirTag cihazı sayesinde, sahipleri aracın tam konumunu Chiswick'teki bir mahalleye kadar tespit etti.

POLİSTEN UMDUKLARINI BULAMADILAR

Çift, Metropolitan Polisi ile iletişime geçerek AirTag'in konumunu paylaştı. Ancak aldıkları yanıtın belirsiz olduğunu ifade eden çift, durumu kendilerinin çözmeye karar verdiklerini polise bildirdi.

BBC News'e konuşan çift, şu açıklamayı yaptı: "Oldukça hızlı hareket etmek istedim çünkü korkum, AirTag'in sokağa atılmış şekilde bulunup arabanın artık orada olmamasıydı. Bu yüzden o konuma gitmeyi planladığımızı söyledim."

Çift, aracı bir yerleşim sokağında park halinde buldu. Uzaktan çalışan güvenlik sistemleriyle yaşanan ufak tefek sorunların ardından, aracı uzaktan kilidini açarak geri almayı başardılar.

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Sıkça Sorulan Sorular

AirTag nedir ve nasıl çalışır?
AirTag, Apple tarafından geliştirilen küçük bir takip cihazıdır. Bluetooth teknolojisi ile iPhone'lar ve Apple'ın Find My ağı üzerinden eşya takibi yapılmasını sağlar.
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#Teknoloji
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