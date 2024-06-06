Projenin maliyeti tam 100 milyar dolar! Asansörle uzaya çıkılacak, Mars'a ulaşmak 40 gün sürecek

06 Haziran 2024 09:27 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 09:30

Dünyanın en yüksek kulesi olan Tokyo Skytree'yi inşa eden Obayashi Corporation, 96 bin kilometre yüksekliğinde bir uzay asansörü inşa etmeyi planladığını açıkladı.

100 milyar dolar değerindeki projenin inşaatına 2025 yılına kadar başlanması ve 2050 yılı gibi erken bir tarihte tamamlanması hedefleniyor.

Manyetik doğrusal motorlarla çalışan robot arabalar, roket maliyetinin çok altında bir maliyetle insanları ve kargoları yeni inşa edilecek uzay istasyonuna taşıyacak ve bu yolculuk yedi gün sürecek.

'MARS'A ULAŞMAK 40 GÜN SÜRECEK'

Bilim insanları, Mars'a ulaşmanın altı ila sekiz ay süreceğini, bir uzay asansörünün ise üç ila dört ayda hatta 40 gün gibi kısa bir sürede Mars'a ulaştırabileceğini tahmin ediyor .

Uzay asansörleri kavramı aslında yeni bir kavram değil. Ancak böyle bir yapının mühendisliğini yapmak hiç de kolay olmayacak ve teknolojinin yanı sıra diğer birçok sorun da bilim insanlarının önünde duruyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

2012 yılında yapılan büyük bir uluslararası araştırma, uzay asansörünün uygulanabilir olduğu ancak en iyi şekilde uluslararası iş birliği ile başarılabileceği sonucuna vardı.

"BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL"

Projenin 2025 öncesinde nasıl ilerlediğini görmek için raporu yazan ve şirketin gelecekteki teknoloji oluşturma departmanının bir parçası olan Yoji Ishikawa, Business Insider'a şirketin muhtemelen gelecek yıl inşaata başlamayacağını söylese de şu anda "araştırma ve geliştirme, ortaklık kurma ve tanıtımla meşgul" dedi. Bazıları böyle bir yapının mümkün olduğundan bile şüphe ediyor.

DAHA UCUZ OLACAK!

Uzay asansörü ise oldukça maliyetli olan roket veya yakıt ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefleniyor. Bazı tasarımlara göre uzay asansörleri, yükleri tırmanıcı adı verilen elektromanyetik araçlarla yörüngeye taşıyacak.

Uzay mekiği kullanmak, kargoyu uzaya taşımak için kilogram başına yaklaşık 22 bin dolar tutuyor. Uzay asansörü için tahmin yaklaşık 200 dolar.

DÜNYADA YAPIYI OLUŞTARACAK ÇELİK YOK

Bir uzay asansörü inşa etmenin önündeki en büyük engellerden biri, ip veya borunun hangi malzemeden yapılacağıdır. Eğer çelik gibi geleneksel malzemeler kullanılırsa, bu malzemelerin maruz kalacağı muazzam gerilime dayanabilmesi için borunun çok kalın olması gerekir. Ancak, dünyada bu kadar çelik bulunmamaktadır.

Ishikawa'nın raporunda, Obayashi Corporation'ın karbon nanotüpleri kullanabileceği öne sürülmüştür. Bir nanotüp, kurşun kalemlerde kullanılan malzeme olan sarılmış bir grafit tabakasıdır. Johnson, nanotüplerin çeliğe kıyasla çok daha hafif olduğunu ve gerilim altında kırılma olasılıklarının daha düşük olduğunu, bu yüzden uzay asansörünün çok daha küçük olabileceğini belirtmiştir.

YENİ BİR METERYAL GELİŞTİRİLMELİ

Ancak, nanotüpler çok güçlü olmalarına rağmen aynı zamanda çok küçüktürler; çapları metrenin milyarda biri kadardır. Ishikawa'nın raporuna göre, nesnelerin Dünya'nın dönüşüyle senkronize kaldığı jeosenkron yörüngeye ulaşırken düzgün bir şekilde dengelenebilmesi için ipin en az 35 bin kilometre uzunluğunda olması gerekiyor. Ishikawa, bunun yerine araştırmacıların tamamen yeni bir materyal geliştirmeleri gerekebileceğini de belirtmiştir.

BAŞKA ENGELLER DE VAR MI?

Ancak malzeme ne olursa olsun, hâlâ başka sorunlar var. Johnson, örneğin bir uzay asansörünün ipinin inanılmaz bir gerilim altında olacağını ve kopmaya yatkın olacağını söyledi.

Bir yıldırım çarpması onu buharlaştırabilir. Kasırgalar ve musonlar gibi dikkate alınması gereken başka hava koşulları da var.