Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

PS6 ve Xbox Project Helix için tarih belli oldu

PS6’sı ve Microsoft’un “Project Helix” kod adlı yeni Xbox’ı 2027 civarında oyuncularla buluşabilir. Ancak bu kez yarış yalnızca güç üzerinden yürümeyecek; hibrit mimari ve yüksek fiyatlar konuşuluyor.

PS6 ve Xbox Project Helix için tarih belli oldu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 11:27

dünyası henüz dokuzuncu neslin ortalarındayken kulislerde yeni bir kapışmanın hazırlıkları başladı. Sony’nin PlayStation 6 (PS6) üzerinde çalıştığı zaten uzun süredir biliniyordu. Microsoft cephesinde ise “Project Helix” kod adlı yeni nesil Xbox dikkat çekiyor.

PS6 ve Xbox Project Helix için tarih belli oldu

Sızan bilgilere bakılırsa iki şirket de 2027 yılını hedefliyor. Ama görünen o ki bu nesilde rekabet biraz farklı olacak. Güç yarışı elbette devam ediyor, fakat asıl mesele konsol kavramının kendisinin değişmesi olabilir.

XBOX PROJECT HELİX: KONSOL İLE PC ARASINDAKİ ÇİZGİ SİLİNİYOR

Microsoft’un yeni projesi, klasik konsol anlayışını bir miktar geride bırakabilir. Project Helix, sızan bilgilere göre hem Xbox oyunlarını hem de PC oyunlarını doğrudan çalıştırabilen bir hibrit sistem olarak tasarlanıyor. Microsoft Gaming CEO’su Asha Sharma da projeyi doğrulayan isimlerden biri. Bu da söylentilerin tamamen havada olmadığını gösteriyor.

PS6 ve Xbox Project Helix için tarih belli oldu

Alpha geliştirici kitleri 2027’de: GDC 2026 kapsamında paylaşılan bilgilere göre Helix’in ilk geliştirici kitleri 2027’de stüdyolara gönderilmeye başlanacak. Bu da cihazın piyasaya çıkışının 2027 sonu ya da 2028 başına denk gelebileceği anlamına geliyor. Yüksek performans, yüksek fiyat: “Magnus” kod adlı özel bir SoC ile geleceği konuşulan cihazın, kâğıt üzerinde PS6’dan yaklaşık %25 daha hızlı olabileceği iddia ediliyor. Tabii bunun bir bedeli var. Sızıntılara göre fiyat 999 ile 1.500 dolar arasında olabilir. Yani açıkçası klasik konsol segmentinden biraz uzaklaşabilir.

SONY CEPHESİNDE ÇİFT HAMLE: ORİON VE CANİS

Sony ise yeni nesle tek bir cihazla girmek yerine iki farklı ürünle hazırlanıyor gibi görünüyor. Ev konsolu PS6’nın kod adı “Orion”. Bunun yanında “Canis” kod adlı yeni bir taşınabilir konsolun da aynı dönemde piyasaya çıkması bekleniyor. PSSR merkezde olacak: Sony’nin PS5 Pro ile tanıttığı PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) teknolojisi, PS6’nın en önemli özelliklerinden biri olacak. Yapay zekâ destekli görüntü iyileştirme sistemi sayesinde cihazın PS5’e kıyasla 3 kat daha fazla rasterizasyon ve 12 kata kadar güçlü ray tracing performansı sunması hedefleniyor.

PS6 ve Xbox Project Helix için tarih belli oldu

2027 planı risk altında mı? Bellek ve depolama maliyetlerindeki artış nedeniyle bazı kaynaklar PS6’nın 2028 hatta 2029’a sarkabileceğini söylüyor. Ancak güvenilir kulislere göre Sony, TSMC ile 2027’nin ikinci çeyreği için üretim anlaşmalarını çoktan yaptı. Yani hedef hâlâ 2027 sonbaharı (Holiday 2027).

DONANIM YARIŞINDA AMD SAHNEDE

Her iki konsolun kalbinde de yine AMD mimarisi olacak. Fakat detaylar önemli farklar yaratıyor.

PS6 TARAFINDA:

AMD Zen 6c işlemci çekirdekleri

RDNA 5 grafik mimarisi

4K çözünürlükte 120 FPS ve 8K’da 60 FPS hedefi

XBOX PROJECT HELİX TARAFINDA:

Daha güçlü standart Zen 6 çekirdekleri

Makine öğrenmesi destekli “FSR Diamond” upscaling teknolojisi

2027 OYUN DÜNYASI İÇİN KIRILMA YILI OLABİLİR

Tüm bu bilgiler bir araya geldiğinde 2027’nin oyun sektörü için önemli bir dönüm noktası olacağı konuşuluyor. Microsoft, Windows ekosistemini konsolun içine taşıyarak “her yerde oyun” fikrini güçlendirmeye çalışıyor. Sony ise güçlü özel oyunları ve köklü ekosistemiyle pazardaki liderliğini korumayı hedefliyor.

#amd
#oyun konsolu
#Yeni Nesil Konsol
#Ps6
#Xbox Project Helix
#Teknoloji
