PUBG Mobile World Cup 2025’te IDA Esports rüzgarı esti! Türkiye’yi gururlandıran mücadele

Ülkemizi 3.000.000 dolarlık ödül havuzuna sahip PUBG Mobile World Cup 2025’te temsil eden IDA Esports, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde bulunan Qiddiya Esports Arena’da sahne aldı. 25–27 Temmuz tarihlerinde oynanan grup aşamasını ilk 8 içinde tamamlayan IDA Esports, bu performansıyla doğrudan Büyük Final’e yükselme hakkı kazandı.

TÜRKİYE'NİN ESPOR ALANINDAKİ GURURU!

Yeşil grupta mücadele eden IDA Esports, 18 maçlık zorlu maratonda stratejik oyun planı, takım uyumu ve istikrarlı performansıyla öne çıktı. Grup aşamasındaki başarısıyla 68.000 dolarlık ödülün de sahibi oldu.

1–3 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Büyük Finalde dünyanın en iyi ekipleriyle karşı karşıya gelen IDA Esports, turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladı. Temsilcimiz, final etabından elde ettiği ödülle birlikte toplamda 118.000 dolar gelir elde etti.

Türkiye’nin mobil Espor sahnesindeki yükselişini uluslararası platformda bir kez daha kanıtlayan IDA Esports, PUBG Mobile World Cup 2025’te gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

Türkiye’nin mobil Espor alanındaki başarısını gösterdiği performansla ortaya koyan IDA Esports oyuncuları, takım yöneticileri ile birlikte yurda gerdi döndü.