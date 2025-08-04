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 | Emir Yücel

PUBG Mobile World Cup 2025’te IDA Esports rüzgarı esti! Türkiye’yi gururlandıran mücadele

Türkiye'nin Espor'daki gururu IDA Esports takımı, 3 milyon dolar ödüllü PUBG Mobile World Cup 2025’te Riyad’daki Qiddiya Esports Arena’da tarih yazdı! 25-27 Temmuz’daki grup aşamasında yeşil grupta mücadele eden ekibimiz, strateji ve uyumla ilk 8’e girerek Büyük Final biletini kaptı ve 68.000 dolar ödül kazandı. 1-3 Ağustos’taki finalde dünya devleriyle yarışan IDA Esports, toplam 118.000 dolar ödülle turnuvayı tamamladı. Türkiye’nin mobil Espor sahnesindeki yükselişini dünyaya gösteren IDA Esports, bu zaferle adını altın harflerle yazdırdı.

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PUBG Mobile World Cup 2025’te IDA Esports rüzgarı esti! Türkiye’yi gururlandıran mücadele
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 12:15

Ülkemizi 3.000.000 dolarlık ödül havuzuna sahip PUBG Mobile World Cup 2025’te temsil eden IDA Esports, Suudi Arabistan’ın kentinde bulunan Qiddiya Esports Arena’da sahne aldı. 25–27 Temmuz tarihlerinde oynanan grup aşamasını ilk 8 içinde tamamlayan IDA Esports, bu performansıyla doğrudan Büyük Final’e yükselme hakkı kazandı.

PUBG Mobile World Cup 2025’te IDA Esports rüzgarı esti! Türkiye’yi gururlandıran mücadele

TÜRKİYE'NİN ESPOR ALANINDAKİ GURURU!

Yeşil grupta mücadele eden IDA Esports, 18 maçlık zorlu maratonda stratejik oyun planı, takım uyumu ve istikrarlı performansıyla öne çıktı. Grup aşamasındaki başarısıyla 68.000 dolarlık ödülün de sahibi oldu.

PUBG Mobile World Cup 2025’te IDA Esports rüzgarı esti! Türkiye’yi gururlandıran mücadele

1–3 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Büyük Finalde dünyanın en iyi ekipleriyle karşı karşıya gelen IDA Esports, turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladı. Temsilcimiz, final etabından elde ettiği ödülle birlikte toplamda 118.000 dolar gelir elde etti.

PUBG Mobile World Cup 2025’te IDA Esports rüzgarı esti! Türkiye’yi gururlandıran mücadele

’nin mobil Espor sahnesindeki yükselişini uluslararası platformda bir kez daha kanıtlayan IDA Esports, PUBG Mobile World Cup 2025’te gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

PUBG Mobile World Cup 2025’te IDA Esports rüzgarı esti! Türkiye’yi gururlandıran mücadele

Türkiye’nin mobil Espor alanındaki başarısını gösterdiği performansla ortaya koyan IDA Esports oyuncuları, takım yöneticileri ile birlikte yurda gerdi döndü.

ETİKETLER
#türkiye
#riyad
#Pubg Mobile
#Esports
#Ida Esports
#Pubg Mobile World Cup
#Teknoloji
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