Putin'in oyun sevdası boşa çıktı: PS5 ve Xbox gerçeği yüzüne vurdu

01 Ocak 2025 14:57 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 14:59

Rusya Devlet Başkanı Putin'in PlayStation ve Xbox'a rakip yerli oyun konsolları geliştirme planları teknik sorunlar nedeniyle sekteye uğradı. Bir Rus yetkilinin açıklamasına göre, konsola güç verecek "Elbrus" işlemcileri bu rekabet için yeterli görülmüyor.

Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılın başlarında Rus teknoloji şirketlerine, "yerli" oyun konsolları üzerinde çalışma talimatı vermişti. Amaç, ülkenin oyun konsolu pazarında PlayStation ve Xbox'a karşı rekabet edebilmesi; ancak görünen o ki işler planlandığı gibi gitmiyor.

RUSLARIN OYUN KONSOLU GELİŞTİRME PLANLARI İYİ GİTMİYOR

Habr.com tarafından yayımlanan bir güncellemeye göre, konsolların temel altyapısını geliştirmekle görevlendirilen Skolkovo Vakfı bazı teknik sorunlarla karşılaşıyor. Paylaşılan bir alıntıda şu ifadelere yer verildi:

"Umarım meslektaşlarım bu göreve tam bir sorumlulukla yaklaşır ve gerçekten çığır açan bir şey ortaya koyarlar. Sonuçta, herkes için açık: Elbrus işlemcileri, PS5 ve Xbox ile eşit rekabeti sağlayacak gelişim aşamasında değil. Bu da çözümün standart dışı olması gerektiği anlamına geliyor."

Bu sözler, Devlet Duma Bilgi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin tarafından dile getirildi. "Elbrus" işlemcileri, Rusya'da "Moskova SPARC Teknolojileri Merkezi" tarafından geliştiriliyor. Ancak Gorelkin, ülkenin ürettiği bu teknolojinin Xbox ve PlayStation tarafından geliştirilen donanımlarla henüz eşit seviyede olmadığını belirtiyor.

Gorelkin, Putin​'in isteği doğrultusunda "egemen bir platform" tasarlama arzusunu tekrarladı: "Bu platform öncelikle yerli video oyun ürünlerini tanıtma ve popülerleştirme hedeflerine hizmet etmeli, kitlesini PC ve mobil oyunların ötesine genişletmelidir."

İKİ KONSOL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Son raporlar, Rusya'nın biri "çok güçlü olmayan" bir cihaz, diğeri ise 45 dolarlık bir fiyat etiketine sahip bulut tabanlı bir oyun akış cihazı olmak üzere iki konsol üzerinde çalıştığını öne sürüyor. Sadece birkaç gün önce yayınlanan bir önizleme görüntüsünde, 45 dolarlık cihazın bir USB dongle, küçük bir uzaktan kumanda ve Xbox tarzı bir kontrolcüye sahip olduğu ortaya çıktı.