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 | Ömer Faruk Dogan

Range Rover yeni logosunu tanıttı: İkonik marka yenileniyor

Lüks SUV denince akla ilk gelen markalardan Range Rover, kurumsal kimliğinde köklü bir dönüşüm başlatıyor. Jaguar Land Rover çatısı altında yer alan marka yeni görsel kimliğini tanıttı.

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Range Rover yeni logosunu tanıttı: İkonik marka yenileniyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 11:26

Lüks SUV segmentinin ikonik markalarından Range Rover markasının çatı şirketi Jaguar Land Rover (JLR), yatırımcılara yönelik son sunumunda Range Rover'ın yeni görsel kimliğini tanıttı. Ancak yeni , ilk bakışta beklendiği gibi araçların üzerinde değil, daha çok kurumsal kullanım alanlarında hissedilecek.

Range Rover yeni logosunu tanıttı: İkonik marka yenileniyor

YENİ LOGO: 180 DERECE DÖNEN "R"LER

Ortaya çıkan yeni logoda, Range Rover isminin baş harfi olan "R" harfi ikiye katlanmış. İki "R" harfi, 180 derece döndürülerek simetrik ve bütünsel bir motif haline getirilmiş.

Şirket, yaptığı açıklamada yeni logoyu şu şekilde tanıttı: "Range Rover Motif'i, bir etiket veya tekrar eden bir desenin parçası olarak ve 'Range Rover' yazısı yerine bir ambleme ihtiyaç duyduğumuz alanlarda kullanılacak küçük bir sembol olarak geliştirildi."

Range Rover yeni logosunu tanıttı: İkonik marka yenileniyor

Range Rover'ın imza niteliğindeki kaput üzerindeki yazısı olduğu gibi korunacak, yeni logo yalnızca sınırlı alanlarda kendini gösterecek.

Yeni logosuna ek olarak bir de modelleme çalışması yapan Range Rover, R harfinin merkezde olduğu bir pattern tasarımını da tanıttı. Söz konusu çalışmanın hangi alanlarda kullanılacağı bilinmemekle birlikte araçların iç döşemelerinde, koltuklarda ve ızgaralarında yer alabileceği tahmin ediliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yeni Range Rover logosu araçların üzerinde mi olacak?
Yeni logo yalnızca kurumsal alanlarda kullanılacak. Araç üzerindeki "Range Rover" yazısı korunacak.
ETİKETLER
#logo
#Range Rover
#Jaguar Land Rover
#Automotive Design
#Brand Identity
#Car Symbol
#Teknoloji
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