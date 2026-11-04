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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Safa Keser
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 21:01

RATIONAL, yeni ürün kategorisi iHexagon’u Türkiye’de ilk kez HOSTECH by TUSİD’de tanıtıyor

Buhar, sıcak hava ve mikrodalga teknolojilerini akıllı şekilde bir araya getiren iHexagon, 10-14 Kasım tarihleri arasında profesyonel mutfak sektörüyle buluşacak.

Avatar
Editor
 Safa Keser
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RATIONAL, yeni ürün kategorisi iHexagon’u Türkiye’de ilk kez HOSTECH by TUSİD’de tanıtıyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 21:01

Profesyonel mutfak teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştiren RATIONAL, yeni ürün kategorisi iHexagon’un Türkiye lansmanını 10-14 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek HOSTECH by TUSİD Fuarı’nda gerçekleştirecek.

HIZ VE YEMEK KALİTESİ AYNI SİSTEMDE

iHexagon’un merkezinde yer alan iClimateBoost, buharı, kuru ısıyı ve mikrodalga enerjisini hazırlanacak yiyeceğe göre akıllı şekilde düzenliyor. Böylece farklı yiyecekler aynı anda hazırlanabilirken, tüm raflarda eşit ve tekrarlanabilir sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor.

Özellikle hız ve yemek kalitesini birlikte önceliklendiren işletmeler için tasarlanan iHexagon; yoğun servis saatlerinde taze yemek hazırlanmasından yüksek miktarlı üretime, büfelerin hızlı biçimde doldurulmasından atıştırmalıkların kısa sürede servise hazır hale getirilmesine kadar farklı operasyon ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Bu özellikleriyle iHexagon; hızlı servis restoranları, perakende noktaları, oteller, catering işletmeleri ve standartlaştırılmış üretim süreçleriyle çalışan profesyonel mutfaklar için yeni olanaklar sunuyor.

DİJİTAL MUTFAK YÖNETİMİYLE STANDART SÜREÇLER

iHexagon, ConnectedCooking dijital mutfak yönetimi sistemiyle birlikte kullanılabiliyor. ConnectedCooking üzerinden ayarlanabilen MyDisplay fonksiyonu, işletme açısından önemli fonksiyonların ekranda ayrı olarak gösterilmesini ve ayarların pişirme sistemlerine dağıtılmasını mümkün kılıyor. Bu yapı, özellikle standart süreçlerle çalışan ve farklı kullanıcıların görev aldığı mutfaklarda kullanımı kolaylaştırıyor.

OTONOM TEMİZLİK ÇÖZÜMÜ

Sistemin temizlik süreci, iCareSystem AutoDose teknolojisiyle destekleniyor. Pişirme sistemine entegre edilen temizlik ve bakım kartuşları sayesinde kimyasallarla doğrudan temas ve yanlış dozaj riski azaltılırken, daha güvenli ve kontrollü bir temizlik süreci sağlanıyor.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ PROFESYONEL MUTFAK SEKTÖRÜYLE BULUŞACAK

HOSTECH by TUSİD ziyaretçileri, iHexagon’u Türkiye’de ilk kez yakından inceleme ve sistemin farklı uygulamalardaki performansını deneyimleme fırsatı bulacak. RATIONAL Türkiye uzmanları, fuar süresince ziyaretçilere sistemin kullanım alanları, işletmelere sağlayabileceği faydalar ve farklı mutfak konseptlerine uygunluğu hakkında bilgi verecek.

 

iHexagon, özellikle standart ürünlerin ve süreçlerin öne çıktığı, aynı zamanda hız ile yemek kalitesinden ödün vermek istemeyen işletmeler için akıllı ve uzmanlaşmış bir çözüm olarak konumlandırılıyor. RATIONAL, diğer profesyonel mutfak uygulamalarında ise iCombi ve iVario çözümlerini sunmaya devam ediyor.

ETİKETLER
#Hostech By Tusİd
#Rational
#Ihexagon
#Connectedcooking
#Icaresystem Autodose
#Teknoloji
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